La 5e Édition du challenge de Golf Georges Mauduit débuté à Bordeaux Lac

La Ligue française contre la sclérose en plaques organise le 5e Challenge de Golf Georges Mauduit qui se déroulera du 16 mai au 21 octobre dans 7 clubs de France et débute le 16 et 17 mai prochain par le ProAm INSEEC –ECE 2012/CHALLENGE GEORGES MAUDUIT.

Depuis 4 ans les élèves du groupe INSEEC organisent, en effet une journée de compétition de golf, une rencontre privilégiée entre étudiants et chefs d’entreprise de la région Bordelaise.

Le succès de cette manifestation en a fait un Pro-Am en 2011 auquel ont participé 17 joueurs pros et Grégory Bourdy, une expérience inédite pour les entrepreneurs golfeurs amateurs qui ont partagé avec les pros une journée inoubliable sur le Golf Bleu Green de Bordeaux.

Cette année, c’est en associant au Challenge Georges Mauduit et à la SEP que les étudiants ont décidés de relancer leur Pro- Am, mais surtout de s’associer à la la recherche médicale au profit de la sclérose en plaque. Tous les fonds collectés lors de ces Deux jours seront reversés directement à la ligue.

Vous pouvez participer le 16 mai à une belle soirée sur le Golf de Blue Green de Bordeaux avec Pitch and Putt nocturne organisé autour d’ une démonstration de « handi- golfeurs et le 17 au matin pour une partie de golf exceptionnelle menée par un Pro.





Pour tout renseignements contactez : HANDIPERFORMANCE au 0637700732(Agnès RANDON) ou l’INSEEC BORDEAUX Mlle MARIE-CHARLOTTE DESARTHE 0682260344.

Mobiliser la planète Golf

Depuis 4 années consécutives, le Challenge Georges Mauduit connait un succès croissant. Initialement organisé au golf de Méribel, 6 autres golfs ont décidé de se joindre à cette belle aventure humaine et sportive pour le sport et contre la maladie dont sont atteintes 80 000 personnes en France avec 2 000 nouveaux cas par an. Incurable pour l’instant la sclérose en plaques affecte en tout premier les jeunes adultes entre 22 et 33 ans.

Né à Méribel et étendu à 4 autres clubs de la Région Rhône-Alpes, le Challenge Georges Mauduit bénéficie du soutien de la Ligue de Golf Rhône-Alpes et de l’appui de son Président M. Jean-Lou Charon.

Le poste de conseiller technique du Challenge Georges Mauduit est assuré bénévolement par Gery Watine.

EuroGolf Liber’Tee apporte cette année encore son soutien et reversera 3€ par carte d’assurance souscrite dans toute la France le week-end du lancement du Challenge.





Challenge Georges Mauduit – édition 2012

Les clubs participants





Bordeaux-Lac: 16 et 17 mai, Méribel: 4 août, Valescure : 21 octobre, Evian: 10 juin, Saint-Etienne: 13 septembre, Aix-les-Bains: 15 juillet, Arcangues: 7 octobre.

La compétition est ouverte à tous selon une formule originale qui permet aux participants de faire un don en achetant, lors de leur inscription, des coups virtuels ou rachats de points. Les droits de jeu, les rachats de points et les dons éventuels seront reversés au profit de la recherche médicale contre la sclérose en plaques.

Nouveauté de ce 5e challenge, la finale se déroulera sur un des golfs participants. Celles et ceux qui auront réalisé les meilleurs scores bruts lors d’une des 7 compétitions, se retrouveront pour disputer une compétition en Am-Am début 2013, les meilleurs joueurs étant capitaine d’équipe.

Un bel événement golfique qui permettra à tous les participants de conjuguer plaisir de jouer et beau geste golfique.

Un engagement fondé sur l’amitié

En souvenir de ses amis, le grand skieur international Jimmy HEUGA (USA), Egon ZIMMERMANN (Autriche) et Pepi STIEGLER (Autriche) champions de ski tous trois atteints par cette maladie, Georges MAUDUIT, champion de ski international a décidé d’agir au profit de la recherche médicale.