La 4ème édition des Journées Soif de Vivre accueille 160 enfants malades à Disneyland Paris

Jusqu’au 26 juin se tient la 4ème édition des Journées Soif de Vivre. Cette année, les festivités se déroulent au coeur de Disneyland Paris. L’équipe mécénat de Disney, partenaire de l’événement depuis 3 ans, se mobilisera afin d’apporter de nombreux moments magiques aux enfants.

A l’initiative d’un groupe d’hommes et de femmes engagés, les Journées Soif de vivre sont organisées chaque année et ce, depuis 4 ans. Cette manifestation permet à des enfants atteints de maladies lourdes et rares de mettre entre parenthèses leurs maux le temps d’un week-end extraordinaire. Après Albi et Marseille, cette nouvelle édition se déroulera à Disneyland Paris.

Cette année, ce sont 160 enfants venant de 11 hôpitaux français qui participeront à ces journées.

Créer des souvenirs inoubliables

Tours de Harley Davidson, baptêmes de montgolfière, démonstrations du RAID et du GSPR et passage de la patrouille de France au dessus du château sont autant d’activités hors du commun et de moments forts qui attendent les enfants.

Pour rendre ces moments encore plus magiques, de nombreuses personnalités les accompagneront lors des activités. Ainsi, Nikos Alliagas, parrain officiel ouvrira symboliquement cette nouvelle édition des Journées Soif de Vivre avant d’accueillir les enfants avec les parrains des années précédentes : Jean Alesi et Didier Deschamps venus en Formule 1.

Mickey, Minnie et de nombreux personnages, accompagnés des Disney VoluntEARS* viendront également divertir les enfants tout au long du week-end au travers des ateliers maquillage, sculpture sur ballon et photossouvenirs.

L’après-midi sera ponctuée par le spectacle « La légende de Buffalo Bill…avec Mickey et ses amis »

et des démonstrations de danse indienne et de lasso.

Pour terminer la journée merveilleuse, la troupe de la comédie musicale Dracula et de nombreux chanteurs se produiront lors du dîner spectacle animé conjointement par Cyril Hanouna et Bruno Roblès.

Un dimanche sous le signe de la magie

Parce que la magie ne s’arrête jamais à Disneyland Paris, les enfants passeront le dimanche dans les parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. L’équipe mécénat et les Disney VoluntEARS1 leur réservent une journée de fête où se succèderont rencontres avec leurs personnages préférés, projection privée de Disney•PIXAR’s Cars 2, spectacle de Peter Pan et attractions.

Un partenariat de longue date

Disneyland Paris s’engage auprès d’enfants malades depuis près de 20 ans pour leur apporter de la joie et de la magie en milieu hospitalier et dans ses parcs. Partenaire depuis 3 ans des Journées Soif de Vivre, DisneylandParis s’associe naturellement à cette nouvelle opération.