La 4e édition des Trophées de l’Accessibilité est lancée

L’association « Accès Pour Tous » vient de lancer la 4e édition de ses Trophées de l’Accessibilité.

Placée sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président de la République et de Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, la 4e édition des Trophées de l’Accessibilité a pour objectif de mettre en valeur des démarches, des initiatives et des réalisations exemplaires durables touchant au tourisme et handicap, au cadre Bâti, à l’inclusion et la mixité, au conseil d’enfants et de jeunes, ou encore à l’emploi.

Sept prix seront ainsi décernés à l’issue du concours :

Sélection régionale :

TOURISME & HANDICAP

TOURISME & HANDICAP – petite structure touristique

ACCESSIBILITÉ CADRE BATI PUBLIC PRIVÉ

ACCESSIBILITÉ INCLUSION & MIXITÉ

Sélection Nationale pour les catégories :

CONSEIL D’ENFANTS ET DE JEUNES

ACCESSIBILITÉ ET EMPLOI

PRODUIT ACCESSIBLE A TOUS

« Pour être éligibles, les candidatures devront prendre en compte le caractère universel de l’accessibilité et apporter une vraie réponse aux besoins de tous, précisent les organisateurs. Le but est de faire découvrir des attitudes, des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires au niveau national, provenant de multiples acteurs, mettant en valeur la chaîne des compétences de l’accessibilité universelle et apportant ainsi une vraie réponse aux besoins de tous en prenant en compte les 4 types de handicap à savoir (auditif, mental, moteur et visuel) ».

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier 2014 sur les sites : www.trophees-accessibilite.fr et www.accespourtous.org