La 2ème édition des « Prix de la Charte de la Diversité » sera lancée le 3 décembre à l’occasion de la Journée de la Charte de la Diversité Pays de la Loire 2013

La Journée de la Charte de la Diversité Pays de la Loire 2013, organisée en partenariat avec les entreprises de la Région Pays de la Loire, des collectivités, et des membres de la Plateforme de la Charte de la Diversité Pays de la Loire, se tiendra mardi 3 décembre Saint-Herblain, en présence de :

– Stéphane ROUSSEL, porte parole de la Charte de la Diversité, Direction Générale de VIVENDI, ex PDG de SFR

– Hélène ROUZEAU, Déléguée Régionale Pays de la Loire aux Droits des Femmes

– Catherine LOGEAIS, Déléguée Régionale Pays de la Loire de l’AGEFIPH

– Jean – Gabriel DELACROY, Sous Préfet Loire Atlantique, en charge de la Politique de la Ville

– Alain ZIVY, Président de l’association ENTEPRISES DANS LA CITE

– Jean – Baptiste BOUYER, Président de l’association Un Parrain 1 Emploi

C’est dans ce cadre qu’IMS Ouest Atlantique lancera la deuxième édition des « Prix de la Charte de la Diversité », proposés en partenariat avec la Banque Populaire Atlantique.

Cet événement récompensera les entreprises de la région Pays de la Loire les plus innovantes et performantes en termes de management de la Diversité et de lutte contre les discriminations. Seront ainsi valorisées les actions et bonnes pratiques liées notamment à l’emploi et l’engagement dans les quartiers dits prioritaires, à la gestion de la Diversité des âges et au management intergénérationnel, au recrutement et à l’intégration des travailleurs handicapés, à l’égalité professionnelle femmes / hommes, ainsi qu’à la promotion de la Diversité en général.

Les prix seront décernés dans quatre catégories :

• Prix Politique Handicap (Recrutement – Maintien dans l’emploi -Travail sur les stéréotypes)

• Prix Management Intergénérationnel (Emploi des séniors – Recrutement – Faire travailler les générations ensemble – Innovation – Maintien des compétences)

• Prix Promotion de la Politique Egalité Professionnelle Femmes Hommes (Mixité des métiers – Travail sur les stéréotypes – Accès aux postes à responsabilité – Equilibre des temps de vie)

• Prix Emploi et Quartiers dits Prioritaires (Actions en faveur des quartiers dits prioritaires – Accès à l’Emploi – Réseaux Professionnels – Parrainage – Entrepreneuriat – Travail sur les représentations)

• Séance de signature de la Charte de la Diversité

Lieu : Siège de la Banque Populaire Atlantique, 1 rue Françoise Sagan à Saint-Herblain à partir de 17h30.

Pour vous inscrire, candidater, signer la Charte : 06 98 23 23 31 – ouest-atlantique@imsentreprendre.com