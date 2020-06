La 25ème édition de l’opération Pièces Jaunes est lancée

La Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac, et parrainée par David Douillet et Christian Karembeu, vient de lancer la 25ème édition de l’opération Pièces Jaunes destinée à améliorer les quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.

Ainsi, jusqu’au 15 février, des milliers de tirelires à monter et à remplir sont mises à disposition de tout particulier et toute entreprise qui souhaiterait contribuer à la récolte des petites pièces qui encombrent parfois les porte-monnaie.

« Les fonds recueillis chaque année permettent de financer de nombreux projets au sein de services pédiatriques et de maisons pour adolescents, précise la Fondation Pièces jaunes. Depuis 25 ans nos actions s’articulent autour de cinq grands axes de mobilisation :

– la lutte contre la douleur avec le financement de 1126 pompes d’analgésie contrôlée

– le rapprochement des familles grâce à l’aménagement de 2021 chambres mères-enfants et la construction de 47 maisons des parents

– l’amélioration du confort et de l’accueil à travers le financement 489 projets de décoration

– le développement d’activités via le soutien de 175 projets d’équipements scolaires, 341 aires de jeux et 585 salles de divertissement

– la prise en charge des adolescents en souffrance avec la création de 59 maisons des adolescents réparties dans toute la France ».

Des dons peuvent également être faits tout l’année sur le site www.piecesjaunes.fr.