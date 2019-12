La 20e édition de l’opération Pièces Jaunes lancée ce matin !

Cette campagne de solidarité contribue chaque année à améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents hospitalisés et a permis de financer plus de 6 000 projets depuis 1990 dans les hôpitaux de France. Rapprocher les familles de leur enfant malade, lutter contre la douleur des plus jeunes, prendre en charge les adolescents en souffrance, développer les activités à l’hôpital ou encore améliorer l’accueil et le confort des jeunes hospitalisés, autant de buts fixés par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable lieu de vie !