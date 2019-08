La 1ère Nuit de l’accessibilité, le 26 mai à Paris

Où sortir le soir à Paris quand on est en situation de handicap ? Entre 200 et 300 bénévoles répondront à cette question en visitant les établissements nocturnes de la capitale. Le 26 mai, l’association Jaccede.com et la mairie de Paris lancent la première Nuit de l’accessibilité.

Organisé en partenariat avec la Bellevilloise et la RATP, cet événement solidaire, est l’occasion de vivre une expérience inédite pleine de rencontres et d’émotions à travers les rues de Paris. Dès 20h, des équipes de bénévoles partiront à la recherche des bonnes adresses accessibles aux personnes à mobilité réduite et sensibiliseront les acteurs de la vie parisienne nocturne à la question de l’accessibilité pour tous.

Les données recueillies seront partagées en temps réel depuis leur smartphone avec l’application Jaccede Mobile* ou saisies ultérieurement sur www.jaccede.com.

Pour terminer la soirée dans la fête, toutes les équipes se retrouveront pour un pot de clôture et un concert gratuit à La Bellevilloise.

Pourquoi organiser la Nuit de l’accessibilité ?

Cet événement est le fruit d’une rencontre entre la communauté des « Jaccedeurs » confrontée, entre autres à la difficulté d’accéder aux établissements la nuit et la mairie de Paris, engagée sur l’accès à la vie nocturne pour tous, comme le souligne Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap : « Au‐delà de la question des discriminations, s’interroger sur le monde du handicap et son rapport à la Nuit, c’est aussi aborder non seulement les questions d’accessibilité architecturale mais aussi l’accès aux loisirs, aux sorties nocturnes, à une vie mondaine (au bon sens du terme !), et donc à une vie affective…».

Cette virée nocturne bénéficie du soutien de partenaires : le Groupe Novalis Taitbout, l’Enseigne La Poste, la RATP, le service PAM et les taxis G7.

De nombreuses associations se joindront à l’événement, notamment l’AFM-Téléthon, les Scouts et Guides de France, l’APF, Tuttimobi, Handifférence, Handichiens, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, l’Association Nationale des Étudiants en Médecine de France, Mobile En Ville et Starting block (…). Pour un accès à la vie nocturne pour tous, inscrivez-vous sur www.jaccede.com.

* Un service mobile gratuit, développé grâce au soutien de Proxima Mobile (premier portail de services aux citoyens sur téléphone mobile) et en partenariat avec SFR, l’association Mobile en ville et les sociétés faberNovel et C4M Prod.

PROGRAMME

Demandez le programme !

Rendez‐vous à 19h à la Bellevilloise 19‐21 rue Boyer 75020 Paris

20h : repérage des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

23h : concert offert aux bénévoles