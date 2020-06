La 1ère édition du Morillon Handi’Game

Durant l’été 2010, la commune de Morillon inaugurait la première piste officielle de Fauteuil Tous Terrains (FTT), pour les personnes à mobilité réduite. Dans sa démarche d’ « Accès aux Loisirs Pour Tous », Morillon va encore plus loin, innove toujours plus et le prouve encore une fois cet hiver en proposant aux skieurs porteurs de handicap la première édition de « Morillon Handi’Game » le 12 mars.

Des équipages :

un handi-skieur solo autonome ou un binôme en tandem-ski, un photographe et un 3ème larron valide (ami, bénévole, vacancier) …

Le Principe :

parcourir le Grand Massif et rapporter les plus belles prises de vue selon des thématiques imposées (Paysages et handicap, sports/action et handicap, humour/dérision et handicap…). Les clichés seront départagés par un jury composé de professionnels de la station et du monde de la photo.

En partenariat avec l’Ecole du Ski Français, le domaine skiable du Grand Massif, mais également avec le centre de vacances de la CCAS de Morillon, l’office de tourisme à la volonté de proposer aux pratiquants une véritable journée ludique, de ski partagé, qui doit participer à changer le regard sur le handicap, dans un esprit de rencontre et de convivialité. Le repas se prendra sur les pistes avec un barbecue le midi et un verre de l’amitié sera proposé en fin de journée

TATUS Handi’Glisse : une nouvelle association dans le domaine de l’ « Accès aux Loisirs Pour Tous »

A l’issue de la journée, c’est au centre de vacances de la CCAS que l’ensemble des participants se retrouvera afin de célébrer la naissance d’un nouvel acteur socioprofessionnel dans la vie Morillonaise, puisqu’à l’initiative de Franck Bouzereau (handiskieur), la nouvelle association « TATUS Handi’Glisse » dévoilera ses statuts et présentera ses objectifs dans le domaine de l’« Accès aux Loisirs Pour Tous ».

