La 17e édition de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées débutera le 16 novembre

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, organisera, du 16 au 24 novembre prochains, la 17ème édition de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

Objectif : Favoriser les échanges d’informations et les rencontres entre recruteurs et candidats en situation de handicap à travers de nombreuses actions régionales et nationales : forums pour l’emploi, flashmobs, handicafés, conférences…

« Le taux de chômage des personnes handicapées s’élève aujourd’hui à 20%, soit le double de la moyenne nationale (10,5%), et il croît également beaucoup plus vite avec une hausse de 13,9% entre 2012 et 2013 (contre 5,3%pour la moyenne nationale), précise l’ADAPT. C’est pourquoi il faut que les choses bougent, que le regard évolue, que le handicap ne fasse plus peur et ne soit plus synonyme d’incapacités ».

Pour connaître le programme détaillé et vous inscrire aux différents événements:

http://www.ladapt.net/

http://www.semaine-emploi-handicap.com/