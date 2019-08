La 14e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se déroulera du 15 au 21 novembre 2010

L’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT coordonnent la prochaine Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui favorise chaque année le recrutement des travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé. Le renforcement de la loi pour l’emploi des personnes handicapées a permis une mobilisation plus active des entreprises en 2009. Des signes encourageants ont émergé. Pour autant, si les entreprises et employeurs publics sont plus nombreux à ouvrir leurs portes aux travailleurs handicapées, le taux de chômage des personnes handicapées reste deux fois plus important que celui des personnes valides.

La problématique de la qualification persiste et pose comme axes prioritaires de développement en 2011 l’orientation professionnelle et l’accès à la formation.

L’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT oeuvrent depuis plusieurs années pour l’emploi des personnes handicapées. Leurs actions visent notamment à favoriser les échanges entre les entreprises privées, les employeurs publics et les travailleurs handicapés et à accompagner les démarches de part et d’autre.

En préambule du coup d’envoi de la Semaine qui sera donné le lundi 15 novembre sur tout le territoire, les trois organismes tiendront une conférence de presse commune le jeudi 28 octobre 2010. Ils présenteront à cette occasion les résultats d’une étude sur l’efficience des parcours de formations.