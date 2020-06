LA 11E EDITION DU DÉFISTIVAL OUVRE SES PORTES LES 26 ET 27 SEPTEMBRE SUR LE CHAMP DE MARS

Comme chaque année, le Défistival aura lieu à Paris, face à la Tour Eiffel, pour deux jours hors du commun.

A l’origine, un homme, une association. Ryadh Sallem, Président de CQFD, de “Ceux Qui Font les Défis”. Le Défistival est l”un des siens.

Un projet fou mu par l’envie de donner au bonheur une chance d’exister, et une place pour s’exprimer.

Parmi les millions d’idées qui s’agitent sous ses dreadlocks, celle de réunir pour un instant, un weekend, des gens qui aiment la vie et ont envie de la célébrer.

Une fête avec des gens très différents et leur humanité pour point commun. Des artistes, des philosophes, des associations, des gens pas comme tout le monde et des extraordinaires, des gens heureux, qui viennent partager un peu de leur bonheur.

Pour cette 11e Edition, le Défistival innove et se réinvente avec LA ROULETTE PARTY !

Au lieu de la traditionnelle parade, le Défistival invite cette année chacun à participer et se faire acteur d’un défilé improbable d’humanoïdes à roulettes.

Chacun est libre de choisir son moyen de locomotion, pourvu qu’il soit muni de roulettes, pour venir faire le tour du Champ de Mars, le samedi 27 de 17h à 19h. Que vous soyez amateur de skateboard, employé de bureau, grand voyageur, handicapé ou mère de famille, venez avec votre engin à roulettes pour la promenade parisienne la plus folle qu’on ait jamais vu !

Fauteuils roulants, skateboard, rollers, chaises de bureau, valises à roulettes, poussettes, trottinettes et autres brouettes sont les bienvenu(e)s !

Déguisez-vous, maquillez-vous, transformez-vous pour parader à nos côtés, tous ensemble avec nos différences et nos roulettes…

Amis musiciens, c’est l’occasion de venir jouer en mouvement, pour que la fête soit plus folle !

Entrée libre et gratuite

c’est à Albert Jacquard que le Défistival rend hommage. Un homme qui en a inspiré plein d’autres, par ses idées révolutionnaires, son bon sens et son humanité.



Grand monsieur et ami du Défistival, auteur de L’Eloge de la Différence et scientifique ayant notamment démontré que les races humaines n’existaient rationnellement pas, penseur du Monde et de la société, homme de cœur et de terrain. Pour l’occasion, des proches viendront sur scène pour lui faire honneur, ses textes seront lus ou mis en scène par des artistes, l’association Dialogues en Humanité -dont il a été l’un des piliers- ouvrira un débat public sur des sujets de société, et un film à son sujet sera projeté le vendredi soir.

Durant cette “Faites de la Tolérance”, de nombreuses performances scéniques réjouiront les amoureux de l’art avec une programmation aussi éclectique qu’électrique, tandis que les sportifs pourront s’initier au basket-fauteuil ou assister au match qui opposera les élus locaux aux jeunes champions. Ce sera également l’occasion de s’exprimer, de débattre et de partager, avec Dialogues en Humanité, mais aussi l’espace CRéDAVIS dédié à la Vie Amoureuse.

Et comme chaque année, de nombreuses surprises vous seront offertes…

Le festival est gratuit, ouvert et accessible à tous, de 10h à 23h!

Handicapés, grands et petits, jeunes et vieux, bleus ou rouges, venez avec vos différences et repartez avec vos ressemblances !