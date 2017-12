Hackathons : LADAPT met l’innovation numérique au service de l’innovation sociale

Créée en 1997 par LADAPT, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, (devenue européenne), célèbre cette année sa 20e édition. LADAPT en profite pour vous inviter à une préparation collaborative autour de 5 hackathons !

Que signifie hackathon, ?

Ce mot argotique est la contraction de « hack » qui signifie bidouilleur, bricoleur, et « athon » pour marathon (concours de bidouilleurs). Ce modèle basé sur la collaboration favorise les interactions dans une ambiance détendue et conviviale.

L’objectif est de réunir des personnes de cultures différentes, d’expériences de vie et de compétences diverses et variées dans le but commun de trouver des réponses à un besoin, une problématique. Chaque individu apporte son intelligence, sa singularité. Chacun donne des idées, son point de vue, faisant naître une intelligence collective et émerger des pistes, des projets, des concepts. L’organisation de ces hackathons se base sur la volonté de transformer cette Semaine pur l’emploi sous l’angle de l’innovation et du numérique.

« L’innovation sociale est au cœur des préoccupations publiques et des acteurs économiques en France et en Europe. LADAPT a décidé de mettre l’innovation numérique au service de l’innovation sociale. En effet, la culture numérique, dans son mode opératoire, rassemble les gens de bonne volonté, pour « changer les choses », opérer une transition, organiser la transformation. LADAPT offre la possibilité au plus grand nombre de participer à cette aventure, sans aucune restriction de profils, de professions, appartenant à LADAPT ou non », précise Éric Blanchet, directeur général de LADAPT.

LADAPT a réuni ses partenaires à co-construire 5 hackathons.

C’est ainsi, que Fondation handicap Société Générale, Malakoff Médéric, Générali, Groupe Korian, Groupe Pomona, SII, Ikéa et Siemens et ont, avec LADAPT, proposé 5 thèmes parmi les préoccupations qui occupent les acteurs du handicap en France et en Europe.

L’objectif de ces réflexions est de faire émerger des solutions innovantes pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Les hackathons, guidés par des animateurs, dureront une journée et rassembleront chacun environ 50 personnes aux profils variés qui travailleront sur un thème commun. Il en ressortira une vingtaine de projets qui seront présentés sur un site internet dédié : www.fairevoluer.fr Chacun pourra ensuite voter pour le ou les projets qu’il jugera intéressants, innovants et utiles.

Des prix seront remis lors de la journée d’ouverture de la SEEPH, le lundi 14 novembre au « CENTQUATRE » à Paris.

Les thèmes des 5 hackathons, dates et lieu de rendez-vous sont :

– Associations, missions handicap : que proposons-nous de devenir dans 10 ans ? Le 8 septembre à Châtillon

– PME, emploi, handicap : relevons le défi ! Le 20 septembre à Lille

– L’accessibilité by design, comment en faire un levier d’innovation ? Le 22 septembre à Saint-Denis

– Le numérique nous impacte, comment peut-il nous servir ? Le 26 septembre à Montreuil

– L’emploi accompagné, quelles solutions pouvons-nous apporter ? Le 29 septembre à Saint-Denis

Tout le monde peut donc participer, et ce, de différentes manières:

en alimentant le site internet www.fairevoluer.fr par des contributions (documents, films, problématiques, etc.) et ou en participant directement à l’un des hackathons proche de chez lui.