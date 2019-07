Emploi-collectivités.fr, le site de recrutement dédié aux collectivités territoriales, lance, à l’occasion du Salon des Maires 2009, sa nouvelle formule d’abonnement « tout compris ». Conscient de la tension budgétaire extrême que subissent actuellement les collectivités et dans le but de leur permettre de rationaliser les dépenses liées à la publication des offres d’emploi, Emploi Collectivités lance un nouveau concept d’abonnement : le « tout intégré ». Emploi Collectivités réinvente la publication d’offres d’emploi, en l’enrichissant de services. Plus que de la simple publication d’offres d’emploi, mieux qu’un pack, Emploi Collectivités enrichit ses abonnements d’un accompagnement hebdomadaire personnalisé. Désormais, Emploi Collectivités garantit aussi bien un rendement optimal qu’un gain de temps et de performance aux recruteurs des collectivités, grâce à ses nouveaux services d’assistance RH.

Avec cette offre du « tout intégré RH » pour les collectivités locales, explique Michel Doric, président de Emploi-collectivites.fr : «nous nous positionnonscomme une véritable alternative, économique et efficace, sur le marché de l’emploi du secteur public territorial ».

L’ « abonnement annuel tout compris » d’Emploi Collectivités est composé de trois volets :

1- La publication des offres d’emploi :

– Sans limite de durée de publication

– Référencement optimal de chaque offre dans les moteurs de recherche

2 – Un accès à la CVthèque :

– 100 000 CV en ligne disponibles pour les abonnées

– Exploitation CVthèque et pushmails

3 – Des services d’assistance RH et d’accompagnement :

– Un suivi hebdomadaire personnalisé

– Saisie des offres et optimisation rédactionnelle

– Filtrage des candidatures

– Mise en avant des offres en première page

– Double publication des offres médico-sociales (médecin, infirmier,…)

A propos d’Emploi Collectivités :

Emploi Collectivités est le site de recrutement territorial dédié aux collectivités territoriales.

Son objectif est d’être le média internet de référence pour recruter des agents de catégorie A, B (et certains C).

Au-delà d’être plus économique (10 fois moins cher pour la publication d’offres), il est surtout très efficace (20 à 80 candidatures en moyenne par poste). 75.000 candidats cadres territoriaux le visitent chaque mois (chiffres certifiés). Une cvthèque de 100.000 CV (dont près de 9.000 agents) est disponible pour nos abonnés.

Des centaines de collectivités y diffusent déjà leurs offres d’emploi en durée illimitée.