Kone: “faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle” des TH

Koneest le premier ascensoriste à avoir signé un accord triennal d’entreprise avec tous les partenaires sociaux relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés. Acteur militant en faveur de l’accessibilité grâce à ses produits et services, Kone poursuit également des actions prioritaires en faveur de l’emploi de personnes handicapées. Les objectifs sont identifiés et ciblent avant tout les bonnes conditions d’accueil, le recrutement, l’insertion/formation, le maintien dans l’emploi, les relations avec les milieux protégés (ESAT) et avec l’ensemble des collaborateurs du groupe.

“Nous prévoyons de recruter 40 bénéficiaires d’ici 2011. Mais il ne suffit pas de les accueillir, il faut également leur faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle. Aussi avons-nous recours à des formateurs spécialisés sur la question du handicap pour la formation du personnel d’encadrement. De même, nous mobilisons l’ensemble des collaborateurs du groupe pour une meilleure cohésion interne sur les actions liées à la diversité.” (Coralie Michel, responsable de la Mission Accessibilité / Handicap Kone).

Mise en place d’un environnement favorable à l’intégration de travailleurs handicapés

Suite à l’accord cadre signé fin 2009, KONE a créé une Mission Accessibilité / Handicap afin de faciliter l’accueil de travailleurs handicapés.

En amont, Kpne a passé des conventions régionales avec les organisations médicales afin de pouvoir maintenir dans l’entreprise un salarié subissant une altération qui le mettrait en situation de handicap.

En aval, Kone étudie l’accessibilité de ses différents locaux, l’aménagement des postes de travail, les reconversions possibles… Bien entendu, KONE travaille avec des ESAT, le plus fréquemment et diversement possible.

Kone s’appuie pour cela sur l’expérience de PROKODIS – sa filiale fabriquant et distribuant des pièces détachées d’ascenseurs et de portes automatiques – qui, depuis janvier 2008, intègre, avec un ESAT niçois, un atelier de 12 personnes handicapées et sensibilise ses parties prenantes à l’intégration de personnes handicapées

Auprès des salariés, concours photo « Votre regard sur l’accessibilité et le handicap »

En mai 2010, Kone a proposé à l’ensemble de ses salariés de participer à un concours photos autour du thème du handicap. Avec 228 photos, les retours obtenus témoignent de l’intérêt que porte chacun chez Kone à la question de la non-discrimination et de l’accessibilité. Les lauréats seront connus au cours de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées et les photos sélectionnées resteront exposées au siège de Konependant plusieurs mois.

Auprès des clients, magazine « People Flow » Spécial Handicap

Chaque trimestre, le magazine “People Flow” informe les clients autour des solutions d’accessibilité ainsi que de l’actualité de KONE. Le numéro du 4e trimestre 2010 sera entièrement dédié aux questions des handicaps.

A propos de Kone

Kone assure à tous un accès facile et sûr aux immeubles d’habitation, aux lieux publics et à tous les espaces de vie. De la Tour Oxygène à Lyon à l’Opéra de Paris, en passant par tous les lieux de vie modernes ou anciens, la marquepropose des solutions innovantes pour l’installation, la maintenance et la modernisation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, et de portes automatiques. Filiale française du groupe finlandais, KONE France assure la maintenance de plus de 220 000 installations pour 35 000 clients qui lui font confiance. Pour assurer cette qualité de service, la société emploie en France près de 3 800 personnes dont plus de 2 500 techniciens.

