Know your rights !*

Àpartir de 16 ans, tous les jeunes en formation et les étudiants peuvent solliciter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette reconnaissance facilite l’accès à l’ensemble des mesures d’emploi et de formation des personnes ensituation de handicap. Très peu connue des jeunes et de leur famille, cette disposition donne la possibilité de mettre toutes les chances de son côté pour trouver un emploi estival ou un stage. N’hésitez pas à en faire la demande auprès de votre MDPH et à contacter votre service régional AFM en cas de refus. Cette reconnaissance est un droit que vous êtes en droit de faire respecter.(soirce AFM)

* Connaissez vos droits !