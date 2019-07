Kit méthodologique « prendre en compte les risques psychosociaux dans le document unique »

Le Réseau ANACT* a élaboré et mis en ligne gratuitement un kit méthodologique pour aider les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, à intégrer les risques psychosociaux (RPS) dans le document unique de prévention des risques.

Comment les entreprises peuvent-elles répondre à l’obligation réglementaire d’intégrer les risques psychosociaux dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels ? Des questions se posent : les RPS sont-ils des risques comme les autres ?

Doit-on traiter toutes les situations ? Comment faire de la prévention primaire, c’est-à-dire en amont ? En tirant profit de ses expériences de terrain, le Réseau ANACT a produit une méthode et des points de repères qui constituent ce kit.

Le kit est conçu comme « une boite à outils » sous forme de fiches pratiques :

• Des fiches méthodes qui accompagnent les cinq étapes de la démarche.

• Des fiches outils qui aident à leur mises en oeuvre.

• Des fiches ressources qui l’illustrent par des exemples d’entreprises, des apports documentaires ou des compléments d’information.

Ce kit comporte deux innovations :

• L’analyse par les causes et les conséquences de situations de travail réelles. Ces situations sont repérées à l’aide d’une grille de questionnement et traitées grâce à une grille d’analyse. Cette approche argumentée illustre et contextualise les problèmes et les ressources existants dans les situations de travail et facilite la mise en évidence des pistes d’actions.

• Un outil d’évaluation des risques professionnels qui permet de hiérarchiser les RPS parmi les autres risques, malgré leur spécificité, dans tous les plans de prévention.

Le kit s’adresse aux employeurs, aux DRH, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux membres CHSCT, aux médecins du travail…

Le Réseau ANACT intervient, depuis de nombreuses années, sur la prévention des risques psychosociaux en veillant à favoriser la participation des salariés et à élaborer des outils de détection de l’apparition de troubles psychosociaux dans les collectifs de travail.

Pratique : Kit en téléchargement gratuit en ligne sur anact.fr

*Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail