Kidzpositive : des perles pour l’espoir

En partenariat avec Sidaction et la fondation AREVA, l’association sud-africaine Kidzpositive propose une activité génératrice de revenu originale : le Beadwork. Il s’agit de rassembler des parentes d’enfants infectés par le VIH autour de l’artisanat de produits en perles.

Kidzpositive est l’association pionnière de prise en charge des enfants infectés par le VIH en Afrique du Sud. En 2002, c’est elle qui a mis en place le premier programme sud-africain d’accès aux antirétroviraux pédiatriques.

Des difficultés économiques pour bon nombre de malades sud-africains

Dans le pays, la situation d’extrême pauvreté dans laquelle se trouvent beaucoup de familles affectées par le VIH limite l’accès aux soins et aux traitements -en particulier à cause de difficultés à payer les frais de transport pour se rendre à l’hôpital et bénéficier d’un suivi médical.

Ces difficultés économiques pèsent aussi directement sur la sécurité alimentaire des malades, qui est pourtant nécessaire pour permettre une bonne observance aux traitements. Les aides sociales accordées par l’Etat sont souvent insuffisantes pour garantir l’accès à une prise en charge globale adaptée.

Projet Beadwork : des perles pour aider les malades à se soigner

Dans ce contexte, le projet Beadwork donne aux mères ou aux parentes des enfants infectés par le virus accès à une activité génératrice de revenus : la production d’objets et de bijoux artisanaux en perles tissées.

Des formations techniques sur le tissage de perles aident les femmes affectées par le VIH à promouvoir et commercialiser leurs produits et donnent aux plus démunies d’entre elles accès à l’équipement de base nécessaire au démarrage de leurs activités.

Source : www.sidaction.org