kart-aveugle deuxième édition 2018 le Samedi 16 juin

Nous vous avions présenté la première édition de cette incroyable compétition en juin dernier et nous revenons avec encore plus de fierté de d’étoiles dans les yeux vous présenter la nouvelle édition de Kart-Aveugle un concept unique pensé et créé par Marc Samaille.

23 juin 2017 fut la grande première mondiale du concept Kart-aveugle

Au terme d’un processus d’organisation complexe, tant en matière de matériel que de sécurité, un grand prix de kart à l’aveugle se déroulait le 23 juin 2017 sur le circuit ChronoKart, à Crolles (Grenoble). Cette première mondiale attirait évidemment l’attention des médias locaux et nationaux, séduits par la dimension inédite et plutôt osée d’un concept résolument original.

Les participants répondirent eux aussi présents puisque le grand prix réunissait 24 pilotes en situation de handicap visuel, assistés de copilotes et encadrés par des bénévoles enthousiastes. Le champion de rallye Bertrand Balas honorait l’événement de sa présence et assurait le Co pilotage aux côtés d’une personne non voyante. « Cette expérience était très forte pour moi », confiait-il après quelques tours de piste.

« C’est incroyable, ces personnes ont un sixième sens pour conduire dans le noir complet ! Elles s’adaptent très vite, font confiance rapidement et automatisent au fil des tours. »

Kart-aveugle est une innovation handisport qui témoigne du dynamisme des structures organisatrices et de leur volonté de rendre l’activité sportive (notamment automobile) accessible à tous. L’utilisation de matériel spécialement développé pour le handicap visuel et répondant aux exigences de sécurité s’est avérée, elle aussi, particulièrement novatrice.

Face à ce succès et à l’engouement des participants, des partenaires et des médias, une deuxième édition a très vite semblé naturelle.

Le Grand Circuit du Roussillon s’est rapidement imposé comme un organisateur de choix pour Kart-Aveugle.

Un événement porté par une structure solide

L’Association Sportive du Commissariat à l’Energie Atomique et STMicroelectronics Grenoble (AS CEA/ST) a été fondée en 1958 et compte aujourd’hui près de 3 000 adhérents répartis dans 32 sections dirigées et animées par plus d’une centaine de membres bénévoles. Elle emploie trois salariés et gère des installations sportives et du matériel spécifique à chaque section. Sa section Karting est très active et organise de nombreuses sorties. Elle possède une flotte de quarante karts monoplaces et biplaces, des remorques de transport et du matériel d’entretien.

Le Grand Circuit du Roussillon s’appuie ainsi sur une structure solide pour asseoir la réussite du 2e grand prix de kart-aveugle destiné aux personnes ayant une déficience visuelle.

Un concept qui s’appuie sur 4 PILIERS

EXPERTISE

Une solide expertise des acteurs de l’organisation

MATÉRIEL

Une assise matérielle avec une flotte de karts biplaces

PROMOTION

Une valorisation du sport adapté et du handisport

SENSIBILISATION

Une opportunité de sensibiliser le grand public au handicap

Programme des 15 & 16 juin 2018

venez nombreux au Kart-Aveugle 2018

VENDREDI 15 JUIN

Accueil des pilotes et des guides à partir de 18 heures (gare de Perpignan ou Grand Circuit du Roussillon).

Hébergement prévu à l’hôtel ou en bungalow.

Possibilité d’arriver le samedi avant 14 heures.

SAMEDI 16 JUIN

MATIN :

Accueil des pilotes et des guides à partir de 10 heures autour d’un café et de viennoiseries.

Equipement des pilotes et briefing de course.

Essai du matériel : casques, radios, karts, combinaisons.

Essais chronométrés.

Grand prix.

DÉJEUNER autour d’un barbecue.

APRÈS-MIDI : Challenge Kart Aveugle avec 15 karts biplaces en piste.

Accueil des pilotes aveugles

Composition des équipes de deux pilotes (un guide et un pilote en situation de handicap visuel).

Essais.

Challenge en relais de deux binômes.

Remise des récompenses et cocktail.

DIMANCHE 17 JUIN

Journée libre.

Les conditions d’inscription à Kart-aveugle :

Le coût de l’inscription s’élève à 100 € par personne (50 € pour les accompagnateurs qui ne pilote pas en tant que guide), 175 € pour le binôme guide + pilote aveugle.

Pour les pilotes qui n’ont pas de guide, l’organisation mettra à disposition des guides pratiquant régulièrement le karting.

Le tarif inclut le repas du samedi midi , l’accueil café croissant du samedi matin et le cocktail du samedi soir, les transports en minibus de la gare au circuit, l’équipement complet des pilotes, les entraînements et les essais chronométrés du samedi après-midi (45minutes par pilote), le challenge du samedi (30 minutes par pilote), et la remise des prix.

Ne sont pas inclus les dépenses personnelles, les transports du domicile à la gare de Perpignan, le logement du vendredi soir et du samedi soir ainsi que le repas du vendredi soir.

Renseignements pratiques et demande d’inscription

challengekartaveugle@gmail.com

Lieu

Grand Circuit du Roussillon

Mas de la Garrigue, 66600 Rivesaltes

Tél : 04 68 64 44 44

Résumé de la précédente édition