Kart à l’aveugle : Une grande première mondiale !

Une grande première mondiale aura lieu le 23 juin prochain : une course de kart à l’aveugle

Le 23 juin prochain, un grand prix de karting totalement inédit se déroulera à Crolles (Isère). Pour la première fois au monde, une compétition de sport automobile permettra à des personnes en situation de handicap visuel de goûter au plaisir du pilotage. En 2015, lors d’une journée handikart, un copilote valide embarque à bord d’un kart biplace aux côtés d’un pilote malvoyant. A l’arrivée, les visages des deux équipiers sont illuminés d’un large sourire. Oui, il est possible de conduire un kart lorsqu’on est en situation de handicap visuel ! Dès lors, la commission APASH (aide à la promotion des activités sportives pour le handicap) et la section kart de l’Association Sportive du CEA/Grenoble et STMicroelectronics se lancent dans le projet de créer un grand prix de kart à l’aveugle. Ceux-ci organisent depuis de nombreuses années des journées spécifiques handikart et des stages mêlant pilotes valides et handicapés et bénéficient donc d’une solide expérience. En termes de sécurité, les doubles commandes permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de piloter en toute sécurité, le copilote pouvant intervenir à tout moment. Une liaison radio entre les deux membres d’équipage permet au guide de transmettre ses instructions, devenant ainsi les yeux du conducteur.

Kart à l’aveugle à Crolles

Longuement mûri, ce projet se concrétisera vendredi 23 juin 2017 sur le circuit de Crolles (Isère). Pour la première fois au monde, un grand prix de kart à l’aveugle sera organisé avec 10 pilotes aveugles. Afin de répondre aux exigences d’une compétition classique, les organisateurs ont prévu des essais qui permettront aux équipages de peaufiner leur collaboration. Lors du grand prix, un bandeau occultant sera placé sur les yeux de tous les pilotes afin de créer des conditions de parfaite équité. Enfin, toutes les modalités habituelles d’une compétition seront réunies (sécurité, règlement…). L’objectif est de rendre le sport automobile accessible à tous mais aussi de contribuer à l’insertion des participants. Lors d’un tel événement, les opportunités de rencontres se multiplient, tandis qu’un échange et une solidarité se créent entre les membres de l’équipage. En rendant accessible aux personnes atteintes d’un handicap visuel une activité telle que le karting, c’est un message fort qui est transmis : même quand on pense que le handicap est un obstacle insurmontable, il existe toujours des solutions. Il ne faut donc jamais renoncer, mais sans cesse s’adapter. Le grand prix de kart à l’aveugle cherche des pilotes ! Compétition ouverte à toute personne en situation de handicap visuel, âgée de 14 ans minimum.

Pour plus d’informations sur le kart à l’aveugle, contactez Marc Samaille au 06 98 35 84 22 ou votre comité départemental handisport.