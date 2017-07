Les 23 et 24 juin derniers, Marc Samaille, responsable de la mission handicap du CEA de Grenoble organisait à Crolles en Isère le tout premier « Kart à l’aveugle ».

Kart à l’aveugle est une journée festive autour du karting avec au volant des personnes aveugles et des guides bénévoles. Ce ne sont pas moins de 24 pilotes malvoyants qui étaient au départ pour une journée hors normes. Embarqués dans des Kart biplaces, les équipages ont vécu des moments extraordinaires sans que ne survienne le moindre problème. Ces 24 pilotes et leurs guides se sont affrontés une heure durant sur le principe des 24 heures du Mans, en se partageant les 8 kartings biplaces mis à disposition pour la compétition. La difficulté, résidait, vous l’avez compris, dans le fait que c’était la personne non-voyante qui pilotait sur les conseils du guide assis à ses côtés. De quoi vivre de grosses sensations pour l’un comme pour l’autre.

Nous avons donné la parole à Marc Samaille, initiateur et organisateur de cette folle journée de « Kart à l’aveugle », et à qui nous adressons d’énormes bravos car même dans ses propos, il pense encore et toujours aux autres.

« Je tenais à remercier du fond du coeur tous les participants aveugles ou malvoyants pour avoir participé à ce pari un peu fou, les pilotes guides qui ont également découvert cette fonction pour la première fois, tous les bénévoles qui ont assuré comme des pros pendant deux jours avec une température caniculaire, les partenaires qui m’ont fait confiance et sans qui ce projet n’aurait pas pu se réaliser, la mairie de Crolles qui soutient toujours l’AS CEA/ST pour ses projets handicap, Chronokart qui a totalement adhéré à ce concept inédit, l’AS CEA/ST et la comice qui permettent aux personnes handicapées la pratique du sport, Sodi Kart qui a conçu un kart biplace exceptionnel et enfin un remerciement particulier à ma femme qui supporte mon absence et tout ce temps passé pour que des personnes extraordinaires puissent pratiquer le sport comme les autres ».

Quelques témoignages de nos têtes brûlées :

« Merci à toutes celles (Madame Samaille comprise) et ceux qui t’ont accompagné dans la réalisation de ce pari fou (mais tellement extraordinaire qu’il m’a fait oublier mon handicap…), mais surtout merci à toi ! Marc tu peux être fier de toi ». Eric

« C’est toi et toute ton équipe que nous remercions, pour votre dévouement, votre disponibilité, votre sourire et votre volonté de nous faire sortir de notre train-train quotidien. C’est grâce à des gens comme toi et comme vous que malgré notre handicap nous arrivons à faire de belles choses… ». Jeremy

« Quelle belle journée inoubliable… merci. J’ai eu avec David, mon copilote, une entente et une osmose parfaite. On ne se connaissait pas 5 minutes avant de monter dans

le kart et un petit miracle humain s’est produit. Je ne pensais pas rouler aussi vite en toute sécurité grâce à David et vous tous… ». Yves

« Je veux te remercier et te féliciter pour ces journées kart et handicap de la semaine dernière. Quelle organisation, quelle communication, et surtout quels moments inoubliables offerts à ces personnes jeunes et moins jeunes, qui ont vécu une expérience inouïe et impensable avant ton initiative… ». Philippe

« Toute l’équipe de la fondation « I See » vous remercie ainsi que votre équipe pour l’organisation parfaite de cette journée. Il y a une belle énergie autour du projet. Grâces aux copilotes, cette expérience fut sensationnelle… ». Vincent

« Je me suis régalé et j’avais Florian comme guide, il était très sympa avec moi et tous les bénévoles présents… Encore un grand merci et je te dis bravo pour cette première de Kart à l’aveugle… ». Fabrice

A n’en pas douter la prochaine édition est déjà sur les rails