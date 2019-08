JUSTICE. La victime était devenue paraplégique: le violeur est jugé une troisième fois

En février 2009, Kaled Zacharia, avait été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises du Jura, pour avoir en 2004 violé et torturé une jeune femme, devenue handicapée. Durant la nuit du 4 au 5 octobre 2004, le jeune homme, alors âgé de dix-neuf ans, avait agressé une étudiante de vingt-trois ans dans un parc de Besançon (Doubs). Il l’avait jeté du haut d’un escalier de pierre, lui brisant la colonne vertébrale avant de la violer à plusieurs reprises sur un palier de pierre, alors qu’elle était, aux dire des experts, devenue paraplégique. Ce n’est que vers huit heure le lendemain matin que la jeune victime avait été découverte par une passante, iattirée par ses gémissements.

En mars 2008, la cour d’assises du Doubs avait déjà condamné Kaled Zacharia, de son vrai nom Abdallah Djana, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Cette peine avait été confirmée un an plus tard par la cour d’assises d’appel du Jura. Le condamné avait alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt rendu le 28 octobre, la chambre criminelle de la Cour a annulé sa condamnation pour vice de forme. L’affaire devra être rejugée par la cour d’assises de la Côte d’Or. Lors de l’audience, l’accusé avait reconnu les viols, mais contesté avoir eu conscience de la paralysie des membres inférieurs et de la souffrance de sa victime. En première instance, un expert neuro-chirurgien avait indiqué qu'”il la manipulait dans tous les sens au point qu’elle voyait ses jambes passer derrière elle. C’est une véritable horreur. Il ne pouvait pas ignorer son état. D’ailleurs, il l’a bâillonnée pour étouffer ses cris”.

Kaled Zacharia avait été déjà condamné pour agressions sexuelles et vols à Mayotte dont il était originaire. Bénéficiant d’une libération conditionnelle , le jeune Mahorais avait été autorisé à se rendre en métropole.