Jusqu’à la mort, accompagner la vie: une journée sur « le Bien Mourir »

Soixante-dix pour cent des Français meurent actuellement dans de mauvaises conditions. Face à ce constat, les bénévoles de l’association JALMALV-Savoie veulent améliorer le quotidien de centaines de patients et de leurs familles et informer un large public sur l’accompagnement à la fin de vie. L’association JALMALV-Savoie (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie) organise le 19 novembre 2009 à Chambéry (centre de congrès « le Manège ») une journée sur « le Bien Mourir ». Cette journée vise à sensibiliser un public varié (médecins, soignants, familles et grand public) sur le sujet délicat qu’est la fin de vie, informer sur les soins palliatifs, sur la « loi Leonetti», faire découvrir les activités de JALMALV-Savoie et le rôle des bénévoles d’accompagnement.

C’est en présence d’Hervé Gaymard, président du Conseil Général de Savoie, Bernadette Laclais, Maire de Chambéry, Paulette Le Lann, présidente nationale de JALMALV et Annie Dumoulin, présidente de JALMALV-Savoie, que vont s’alterner débats et conférences tout au long de la journée, le tout orchestré par le psycho-sociologue, Charles Amourous.

Le programme s’annonce riche et varié mêlant interventions de médecins, docteur en droit ou encore, témoignages de bénévoles. A 19 heures, la journée s’achèvera par le spectacle de Michel Babillot, Le Temps du Départ, qui, en mêlant conte et théâtre, invitera le spectateur à visiter le monde de la maladie et de la fin de vie.

L’association JALMALV-Savoie



Créer en 1986, l’association JALMALV-Savoie compte aujourd’hui une centaine d’adhérents et adhère à la fédération nationale JALMALV reconnue d’utilité publique. Elle comprend 3 antennes : Chambéry, Albertville, Avant-pays savoyard.

Ses missions sont diverses : accompagner des personnes gravement malades et/ou en fin de vie, offrir aux bénévoles, aux soignants, aux familles une possibilité d’échanges et de soutien ou encore faire évoluer les attitudes face à la mort. L’association assure également la formation des

bénévoles (il y en a 45 à l’heure actuelle) mais aussi la formation continue en organisant par exemple des cycles de réflexion sur des thèmes divers à destination des professionnels ou du grand public.

Contact et inscription: jalmalvsavoie@yahoo.fr Tél: 04 79 33 95 76/04 79 69 41 59