Jumping de Cabourg: les célébrités franchissent les obstacles pour vaincre la Sclérose en Plaques

Du 16 au 20 juin prochain se déroule la 81e édition du Jumping de Cabourg, le plus grand concours hippique de France. Parmi les épreuves de cette édition, « En selle contre la SEP » est un nouvel événement qui va voir s’affronter des célébrités passionnées de cheval au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.

Le Jumping de Cabourg et l’ARSEP : 6 ans d’actions solidaires

Fête du sport hippique, le Jumping de Cabourg est aussi un grand moment de solidarité, dédié à la lutte contre la Sclérose en Plaques (SEP). En décidant d’unir son image à celle de la maladie, le Jumping de Cabourg démontre à nouveau cette année sa volonté de faire progresser les avancées médicales et d’apporter un formidable espoir aux malades et aux familles.

En 6 ans, le Jumping de Cabourg a reversé plus de 240 000 € à la recherche.

Des personnalités « En selle contre la SEP »

« En selle contre la SEP » est une épreuve amicale qui regroupera des personnalités du monde des Arts et des Médias, pratiquant l’équitation et se déroulera le dimanche 20 juin. Les cavaliers VIP seront mis à l’épreuve sur 10 sauts d’obstacle d’un mètre de hauteur. Jeane Manson, Virginie Couperie-Eiffel, et Adeline Blondiau ont accepté avec générosité, de participer à ce

rendez-vous de l’amitié aux côtés d’autres personnalités passionnées d’équitation.

Sébastien Bazin s’engage aux côtés du Jumping de Cabourg

Du monde des affaires au ballon rond, en passant par l’équitation, il n’y a qu’un saut… allègrement franchi par le principal actionnaire du PSG qui pose pour l’affiche du Jumping de Cabourg.

A propos de la Fondation ARSEP

La Sclérose en Plaques est une maladie encore mal connue par le grand public alors qu’elle touche près de 80 000 personnes en France, et plus de 2 millions de personnes dans le monde. C’est la première cause d’handicap neurologique chez les jeunes adultes. Partenaire essentiel des chercheurs qui travaillent sur la Sclérose en Plaques en France et dans le monde, la Fondation ARSEP finance leurs travaux en attribuant annuellement près d’un million d’euros aux meilleurs projets de recherche.

www.arsep.org