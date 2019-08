Jumping de Cabourg, l’édition de la générosité !

A édition exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle ! Dans le cadre de la 80e édition du Jumping de Cabourg, du 17 au 21 juin, les cavaliers – plus encore que les années précédentes – se sont mobilisés avec enthousiasme. En effet, pour cette édition, plus de 3 000 engagés ont répondu présents à l’appel des malades de la Sclérose en Plaques. Le grand public était aussi au rendez-vous. Fidèles à cet important concours hippique, les visiteurs sont venus rencontrer les cavaliers et

profiter d’un grand spectacle.

Parmi les 3025 engagés, voici les grands vainqueurs :

– Eric LEVALLOIS et Lagon de l’abbaye vainqueurs du Grand PRO ELITE Arsep Ville de Cabourg

– Eric NAVET et Hym d’Isigny vainqueurs de Grand Prix PRO 1

– Jean-Marie MARTIN et Johnny Boy II vainqueurs des 6 barres

– Bertrand PIGNOLET vainqueurs du Challenge Cabourg Deauville

Assurément, la Recherche peut compter sur le Jumping de Cabourg. “Avec les élans de générosité rencontrés cette année à Cabourg, expliquent les roganisateurs,nous

pouvons espérer que la collecte des dons pour la Recherche sera fructueuse. On peut déjà estimer que le somme acquise est aussi importante que celle de l’année dernière. Avec la somme récoltée cette année, le Jumping sera très certainement en mesure d’atteindre les 250 000 € reversés à l’ARSEP depuis six ans pour vaincre la maladie.”