Jumelages en Gironde

Répondant à un enjeu de solidarité essentiel, l’action en faveur le handicap constitue une priorité pour le Conseil Général de la Gironde. A ce titre, il diffuse un appel à projet de jumelages entre des structures culturelles et des structures pour personnes handicapées.

Les jumelages sont des parcours culturels pluri-annuels, co-construits par les partenaires culturels et médico-sociaux. Ils sont composés de plusieurs phases : participation à des spectacles, rencontres avec des artistes, ateliers de pratiques artistiques, ouverture sur d’autres champs culturels… Les jumelages sont une des propositions du volet culturel du Schéma départemental des personnes adultes handicapées, qui a été élaboré en concertation avec les associations intervenant pour les personnes handicapées, les professionnels du secteur médico-social et les acteurs culturels. Ils visent à renforcer les liens entre le secteur culturel et le secteur médico-social des personnes handicapées, en créant des habitudes de travail en commun et une vision partagée des questions d’accessibilité des personnes en situation de handicap aux pratiques culturelles. Cet appel à projet s’adresse aux – établissements et services médico-sociaux chargés de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ; aux structures culturelles associatives ou en régie personnalisée ; aux groupements d’entraide mutuelle. La date limite de remise des projets est le 30 juin 2009.

Le cahier des charges de cet appel à projet est consultable sur le portail numérique du Conseil Général : gironde.fr

Renseignements : Conseil Général de la Gironde, Dominique Biondini 05 56 99 67 12 ou Cécile Ferreira 05 56 99 33 33 poste 54 46