Journées Tourisme & Handicap en Bretagne

Les 6 et 7 avril prochains, grâce à son opération nationale de portes ouvertes, l’Association Tourisme & Handicaps (T&H) met en avant des vacances et loisirs accessibles à tous. Cette initiative permet de sensibiliser une nouvelle fois les professionnels du tourisme à l’importance d’un accueil adapté aux personnes en situation de handicap sur les lieux de vacances et de loisirs. Ainsi, pendant deux journées, les labélisés T&H ouvriront leurs portes et proposeront des activités gratuites au public.

Dans une ambiance ludique et conviviale, des musées, hébergements, centres de loisirs, ou encore offices de tourisme présenteront les aménagements qu’ils ont mis en place pour répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap visuel, moteur, mental et auditif. Au programme : offres promotionnelles (gratuité ou tarif réduit) pour les personnes handicapées, dégustations, visites guidées et autres animations.

Dans le Morbihan, le site des Mégalithes de Locmariaquer propose une visite sensorielle gratuite avec une présentation des monuments grâce à des outils visuels, tactiles et olfactifs adaptés. Il propose aussi une initiation à la poterie néolithique. Le site des Mégalithes de Locmariaquer – Route de Kerlogonan. Samedi de 14h30 à 16h30 et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h30. Réservation obligatoire pour les groupes (jusqu’à 20 personnes hors accompagnateur).

Contact : Mme LEPAGE Virginie au 02 97 52 77 32

Dans les Côtes d’Armor, l’Office de Tourisme de Quintin Communauté offre à tous une visite guidée multi-sensorielle « Quintin au doigt et à l’oreille » d’environ une heure. Des colliers magnétiques et une traduction en langue des signes permettront aux personnes déficientes auditives de suivre et de participer à la visite.Office de Tourisme de Quintin Communauté – 6 place 1830. Samedi et dimanche à 14h30.

Contact : Mme FAVENNEC Marie-Christine au 02 96 74 01 51

Toutes les journées de mobilisation et de communication sont organisées par l’Association Tourisme & Handicaps, en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat, du commerce et du Tourisme, le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, Rn2d – Réseau National des Destinations Départementales et Atout France.

Toutes les informations concernant l’ensemble des participants sur : www.handi-tourismebretagne.com