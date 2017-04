Journées Tourisme et Handicap 2017 : les 1er et 2 avril

Rendez-vous dans toute la France les 1er et 2 avril pour les Journées Tourisme et handicap 2017

La 11e édition des Journées Tourisme et Handicap aura lieu les 1er et 2 avril 2017. Organisées par l’association Tourisme & Handicaps, ces deux journées ont pour but de sensibiliser les personnes en situation de handicaps, leurs familles et leurs amis aux structures de tourisme et de loisirs qui agissent en faveur de l’accessibilité.

Ainsi, durant 2 jours, de nombreux sites organiseront en France métropolitaine et dans les DOM-TOM des portes ouvertes dans une ambiance festive et de découverte. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les aménagements réalisés pour le confort des personnes en situation de handicap, mais aussi profiter de certains avantages tels que : gratuité, visites guidées, promotions, pots d’accueil… En 2016, pas moins de 127 structures avaient participé.

Deux journées dédiées à la découverte avec un accueil spécifique pour les personnes en situation de handicap

« Les Journées Tourisme et handicap, c’est l’occasion de trouver un accueil qui s’accompagne de la découverte des lieux conçus pour rendre attractifs et sans difficultés les vacances et les loisirs ouverts à tous, commente l’équipe de l’association Tourisme et Handicap. Des professionnels qualifiés, des visiteurs confiants Hébergements, musées, restaurants, centres de loisirs, offices de tourisme, châteaux, jardins botaniques, fermes pédagogiques… Ils sont tous qualifiés par la marque nationale Tourisme & Handicap, marque de l’Etat Français. Celle ci est un signe de reconnaissance pour les professionnels qui ont volontairement entrepris la démarche d’accueil des publics ayant des attentes particulières liées à une déficience qu’elle soit auditive, mental, motrice et visuelle. Elle est un symbole reconnu pour les visiteurs confiants de trouver sur place les aménagements nécessaires au confort de leur visite ou de leur séjour ».

La liste des structures participant à l’événement Journées Tourisme et handicap sera mise en ligne courant mars sur le site : www.tourisme-handicaps.org