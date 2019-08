Journées Tourisme et handicap: découvrez Micropolis

Dans le cadre des 5es journées nationales tourisme et handicap, samedi 27 et dimanche 28 mars, Micropolis s’engage dans cette manifestation en proposant les thèmes “Le monde des abeilles” et “Découverte des cinq sens”.

Samedi : Micropolis proposera aux résidants de la Mas de Saint-Léons une visite adaptée et une animation sur le thème des abeilles.

Dimanche : de 11 h à 16 h, atelier ouvert à tous en accès libre. Partez à la découverte de vos cinq sens : le toucher, l’odorat, l’ouïe, le goût, la vue, au travers de nombreuses expériences ludiques ! Mettez vos cinq sens en éveil : identifiez des éléments naturels provenant des insectes, découvrez des senteurs des fleurs que les insectes adorent butiner, devinez et distinguez le bruit que fait chaque

insecte, des dégustations… Un espace sera dédié aux enfants autour du coloriage, livret de découverte du monde des abeilles.

Informations pratiques : www.micropolis-aveyron.com, 05 65 58 50 50, fax 05 65 58 50 58.