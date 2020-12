Journées psychopathologie et handicap chez l'enfant et l'adolescent

Listen to this article Listen to this article





Du 3 au 5 novembre à la Cité centre de congrès de Lyon, psychologues, pédopsychiatres et professionnels se réunissent pour conduire une réflexion, partager des expériences, enrichir des points de vue et analyser les conditions d’application de la loi handicap de 2005, notamment pour les enfants avec troubles mentaux, psychiques et cognitifs.

Des évolutions importantes ont eu lieu ces dernières années dans la manière de prendre en compte, d’accompagner et de soigner les enfants et les adolescents qui présentent des souffrances psychologiques ou des troubles psychiques, associés ou non à d’autres pathologies.

Le concept de handicap a progressivement reçu une définition plus large et celui de « handicap psychique » est apparu récemment en France. Or, nommer une difficulté : trouble, symptôme, déficience, handicap, multi ou polyhandicap, maladie psychique, n’est pas neutre pour les professionnels, les enfants, les adolescents en difficulté et leurs proches.

En définissant le handicap comme « une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », la loi française du 11 février 2005 intègre sous ce même signifiant les déficiences intellectuelles, sensorielles, motrices, instrumentales, les multi ou poly handicaps et les troubles psychiques. Ce qui impose un rapprochement du secteur de la pédopsychiatrie et du secteur médico-social ou médico-éducatif n’aura de conséquences positives que si les patients, leurs familles et les professionnels y sont activement associés. C’est un des objectifs de ce colloque.

