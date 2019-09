Journées Nationales Tourisme et Handicap en Aveyron

Les professionnels du tourisme accueillent le grand public et présentent les aménagements et actions mises en place pour les personnes en situation de handicaps afin de leur réserver un accueil adapté pour leurs loisirs ou vacances.

Avec 4997 sites labellisés au niveau national, l’implication des professionnels du tourisme dans l’accueil de personnes en situation de handicap est toujours grandissante.

Cette année, ces deux journées sont organisées par l’Association Tourisme et Handicaps, en partenariat avec le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, en charge du Tourisme, le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, le Rn2d – Réseau National des Destinations Départementales et Atout France.

Le grand public et principalement les personnes présentant un handicap, pourront découvrir à travers les animations les efforts mis en place par les professionnels du tourisme en terme d’accessibilité.

En Aveyron, 2 sites participeront à ces journées nationales, en proposant des animations gratuites samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012 à partir de 14h :

L’Office de Tourisme de Conques et les Ânes de Monédiès vous invitent à découvrir le village de Conques en Randoline : Ce fauteuil à trois roues, tracté par un animal (âne ou équidé), permet aux personnes à mobilité réduite de parcourir chemins de randonnée et ruelles escarpées. Pier-Paolo Zénoni, ânier professionnel, proposera, grâce à ce moyen de locomotion tout terrain, adapté et écologique, un petit tour de Conques aux personnes en situation de handicap et une démonstration aux personnes valides.

L’Office de Tourisme a obtenu en 2009 le label Tourisme et Handicap pour les déficiences visuelle et mentale, grâce aux efforts accomplis pour rendre le site accessible aux personnes en situation de handicap : plaquette de communication en braille et en gros caractères, réalisation d’un plan de Conques en relief et en braille, réalisation de carnets de visite (en relief et caractères agrandis) de la ville, de l’abbatiale et du Trésor d’orfèvrerie, formation du personnel et des guides de l’Office de Tourisme… avec la participation active des habitants.

Renseignements/Inscriptions :

Office de Tourisme de Conques – 05 65 72 85 00 – tourisme@conques.fr

Les ânes de Monédiès – 06 33 30 44 78

Micropolis, la Cité des Insectes à Saint Léons, vous propose de partir à la « Découverte de vos 5 sens » au travers de nombreuses expériences ludiques (identifications d’éléments naturels, la senteur des fleurs préférées des insectes, le bruit des insectes, des dégustations, création de bougies et de masques à partir de matières naturelles).

Micropolis s’engage depuis sa conception pour un tourisme équitable et accessible à tous.

L‘accueil des personnes handicapées tant en individuel qu’en groupe, s’est matérialisé par divers aménagements : ascenseurs, rampes d’accès, toilettes adaptés, dispositifs permettant une découverte d’activités par le toucher et l’odorat et visites guidées adaptées.

Un label national d’accueil et d’accessibilité « Tourisme et Handicap mental » a été obtenu en décembre 2009 pour cet accueil de qualité. Aujourd’hui, la Cité des insectes veux aller plus loin en proposant, cette année, aux visiteurs un guide de visite pour les malentendants tout en continuant à faire évoluer le site vers d’autres prestations adaptées à tous.

Renseignements :

Tél. : 05 65 58 50 50 – contact@micropolis-aveyron.com – www.micropolis-aveyron.com

Retrouvez les 33 sites aveyronnais labellisés Tourisme et Handicaps (Offices du Tourisme, Hébergements, restaurants, sites de visites et de loisirs…) dans chaque rubrique (dormir, visiter, déguster… puis sélectionner la déficience recherchée) du site www.tourisme-aveyron.com

Information sur le label Tourisme et Handicaps en Aveyron auprès du Comité Départemental du Tourisme au 05 65 75 55 84 ou par mail à ariane.wursteisen@tourisme-aveyron.com