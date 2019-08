Les Journées Nationales des Associations d’Aveugles et de Malvoyants, organisées par le CNPSAA (Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes), se dérouleront dans toute la France les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009. Plusieurs dizaines d’associations d’aveugles et de malvoyants se mobilisent pour porter les projets d’aides sociales et technologiques à la connaissance du grand public et recueillir des fonds qui contribueront à leur réalisation.

On recense en France 65 000 personnes aveugles et 1,2 millions de personnes gravement déficientes visuelles. Les associations agissent au quotidien, à leurs côtés et auprès des Pouvoirs Publics, pour améliorer et développer les dispositifs d’insertion et de sociabilisation : accessibilité, éducation, nouvelles technologies, culture, sport, juridique, recherche médicale…

Deux objectifs lors de ces journées :

– Elles sont avant tout l’occasion d’informer le grand public sur la condition actuelle des déficients visuels et l’aide qu’ils peuvent attendre des nombreuses associations qui les soutiennent

– La traditionnelle quête lors des JNAA est une composante essentielle au fonctionnement des associations, qui reçoivent peu d’aides des Pouvoirs Publics, et à la réalisation des projets en faveur des personnes aveugles ou malvoyantes. Toutes ces associations s’engagent auprès des personnes aveugles ou malvoyantes pour défendre leurs droits dans le respect de la Charte des associations membres du CNPSAA et de celle de Coupvray, élaborée dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de Louis Braille en juin dernier.

Vous trouverez l’intégralité de ces deux chartes sur le site du CNPSAA : http://www.cnpsaa.fr/spip.php?rubrique30