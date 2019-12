Journées mondiales de l’hémophilie 2014

Du 5 au 27 avril, de nombreuses actions seront organisées dans le monde entier et notamment dans toute la France, en lien avec l’Association Française des Hémophiles.

« En prenant en compte l’hémophilie, les formes les plus sévères de la maladie de Willebrand et des autres maladies hémorragiques, on estime en France à 15 000 le nombre de personnes affectées par un trouble de l’hémostase, précise l’association. Ces malades, s’ils ne sont pas efficacement traités, suivis et accompagnés tout au long de leur vie, peuvent connaître des séquelles articulaires importantes, entraînant des handicaps irréversibles.

Tout au long de l’année, l’Association française des hémophiles (AFH) collabore ainsi avec les autorités sanitaires et les professionnels de santé pour améliorer la vie des patients atteints d’un trouble rare de l’hémostase et de leur famille. Pourtant, ces troubles rares de la coagulation restent peu et mal connus du grand public.

Aujourd’hui, de nouvelles thérapeutiques encore à l’étude apportent aux patients et à leurs proches l’espoir d’une amélioration de leur quotidien par la diminution de la fréquence de prise des traitements, voire même, dans un avenir plus lointain, l’espoir d’une guérison. C’est pourquoi, pour la 2e année consécutive, l’AFH a choisi de consacrer les Journées mondiales de l’hémophilie (JMH) à la recherche autour du thème « Tous ensemble nous faisons avancer la recherche ».

Lors des JMH 2013, l’AFH avait initié cette culture de la recherche autour du thème « Tous ensemble pour que la recherche avance ». Une année s’est écoulée et les actions de l’AFH dans le domaine de la recherche ont évolué. C’est pourquoi, nous pouvons être fiers de dire qu’aujourd’hui « Tous ensemble nous faisons avancer la recherche », mais qu’il est encore nécessaire de se mobiliser pour aller encore plus loin et concrétiser les objectifs que nous nous sommes fixés : s’engager à soutenir la recherche par la mise en place en 2014 de recherches actives de fonds pour financer des programmes de recherche.

Après la mobilisation nationale 2013, la mobilisation de l’AFH autour de la recherche se fait régionale. En 2014, les comités régionaux de l’AFH s’unissent et se mobilisent ensemble pour que tous ensemble, nous fassions avancer la recherche.

C’est aujourd’hui et maintenant que nous avons besoin de vous, qu’il faut se mobiliser pour aider l’AFH dans ses ambitions de guérir les maladies rares de l’hémostase ».

Plus d’informations sur www.afh.asso.fr rubrique « JMH » et rubrique « Presse ».