Journées inter-régionales sur l’infirmité motrice cérébrale le 5 février à Montpellier

La 3ème édition des Journées sur l’infirmité motrice cérébrale (IMC) aura lieu le 5 février prochain au Corum de Montpellier. Organisée par la délégation de l’Hérault de l’APF et l’ADIMCH (Association des infirmes moteurs cérébraux de l’Hérault), cette journée d’information s’adresse aux personnes atteintes d’IMC et à leurs proches, mais aussi aux professionnels de la santé et aux partenaires publics.

La matinée sera consacrée à la scolarité des enfants et jeunes adultes IMC ; l’après-midi c’est la question de l’insertion professionnelle et de l’employabilité qui sera évoquée. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et près de 200 personnes sont attendues. A l’aide de témoignages, d’exposés de professionnels du secteur médico-social et d’échanges, cette manifestation s’interrogera sur les modalités actuelles et les actions possibles concernant l’insertion scolaire et professionnelle des personnes atteintes d’IMC. À noter : le témoignage de Benoit, atteint d’IMC sévère et scolarisé en milieu ordinaire qui a passé son baccalauréat avec l’aide de son AVS, Vincent.

Programme

10h – 10h30 : Concevoir autrement le handicap et la réussite

10h30 – 12h30 : La scolarité : « Comment traverser les étapes clés, les moments charnières dans la vie scolaire des ados et jeunes adultes IMC ? »

12h30 – 14h : repas

14h – 16h : L’insertion professionnelle : la question de l’employabilité. « Quels sont les effets de la loi handicap de 2005 ? »

16 – 16h30 : L’accompagnement médico-social au service de l’insertion scolaire et professionnelle

→ Programme complet en pièce-jointe.

Inscription

APF Ecoute Infos

17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris

E-mail : ecoute-infos@apf.asso.fr ; téléphone : 01 40 78 27 25

→ 15€ de frais d’inscription (déjeuner inclus) pour les personnes IMC / parents (sur présentation d’un justificatif)

→ 50€ de frais d’inscription (déjeuner inclus) pour les autres participants

→ Frais d’inscription et déjeuner offerts pour les aidants