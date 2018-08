Journées Hopitech : Co-construisons l’hôpital de demain

Les Journées Hopitech 2018 auront lieu en octobre prochain et seront consacrées au thème : Co-construisons l’hôpital de demain!

Rendez-vous les 10, 11 et 12 octobre 2018 à Paris pour les 24èmes « Journées d’études et de formations Hopitech » ! Depuis 1995, l’organisme de formation Hopitech propose chaque année ses Journées Hopitech des journées d’études et de formation destinées aux cadres techniques hospitaliers. Près d’un millier d’entre eux sont attendus durant cette 24e édition des Journées Hopitech qui aura pour thème « Co-construisons l’hôpital de demain : les métiers supports au cœur des enjeux ».



Au programme :

– 3 jours complets de formation autour des réponses en réflexion ou existantes face aux bouleversements de la modernisation du système de santé, débutée avec la loi du 26 janvier 2016 et la création des Groupements Hospitalier de Territoire.

– 70 intervenants vont ainsi proposer différentes approches afin d’améliorer la qualité des soins au sein du service public hospitalier.

– Quelques 120 exposants présenteront également les dernières évolutions techniques venant en aide aux acteurs du secteur médical.

S’appuyant sur un monde en constante évolution, ces journées permettent au plus grand nombre de prendre part à la construction d’un hôpital qui remplisse toujours efficacement sa mission. Elles sont organisées chaque année dans une ville différente.

Plus d’infos sur : www.hopitech.org