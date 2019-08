Journées européennes du patrimoine. Les personnes handicapées invitées à revivre la Préhistoire dans les Alpes de Haute-Provence

« Un patrimoine accessible à tous », personnes valides comme handicapées, c’est le thème retenu pour cette 26e édition des Journées européennes du patrimoine par le Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ce site culturel départemental a d’ailleurs été récemment récompensé par le label « Tourisme et Handicap » en mai 2009 pour une durée de cinq ans.

Au programme :



L’Histoire en Provence depuis 1 millions d’années à travers l’exposition d’objets archéologiques, un spectacle multimédia, des reconstitutions de scènes de vie et d’animaux préhistoriques, des bornes interactives mais aussi l’immersion dans un village préhistorique, situé à l’extérieur du Musée.

Apprendre à faire du feu comme nos ancêtres et chasser à l’arc sera enseigné par un médiateur culturel aux personnes en situation de handicap (moteur et mental) et aux accompagnants.

L’exposition temporaire, « Les sciences de l’évolution, de Darwin aux biotechnologies du 21e siècle », célébrant Charles Darwin, naturaliste anglais sera également en libre accès. Constituée de reproductions d’animaux insolites, des plus grands prédateurs, le Tyrex et le Mégalodon, d’un Mégacéros, de panneaux didactiques, de films, elle est présentée jusqu’au 15 décembre 2009.