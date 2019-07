Journées du Patrimoine: les arts et les sens au Mac Val

Les Journées européennes du patrimoine 2009 sont l’occasion de découvrir pour la première fois les œuvres et les espaces du MAC/VAL, en éveillant chacun des sens jusqu’alors endormis. La vue, l’odorat, le touché, l’ouïe seront sollicités de manière inédite à l’occasion de ces journées du patrimoine placées sous le thème de “l’Accessibilité”. Les visites mixtes proposées aux visiteurs ont été imaginées en étroite collaboration avec Claire Bartoli (écrivain et conteuse non voyante) et Levent Beskardes (artiste sourd, signeur).

Visite accessible aux visiteurs non-voyants, sourds et malentendants

Renseignements au 01 43 91 64 20

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2009 :

– Samedi, Dimanche de 15:00 à 16:00

– Samedi, Dimanche de 16:00 à 17:00

Tarifs d’entrée :

– Gratuit

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/