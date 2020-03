Journées du Patrimoine: le musée du Revermont (01) musée accessible à tous…

Goûter, sentir et toucher les plantes du jardin pour mieux connaître, reconnaître, pour retenir l’émotion ou se réjouir… le musée du Revermont propose des visites du jardin, basées sur l’expérience sensible, pour tout public.

Samedi 19 Septembre

Visite guidée interactive du jardin en compagnie d’une médiatrice et d’une interprète en langue des signes.

Horaires des visites: 14h30 et 16h. Durée : 1 heure.

Dimanche 20 septembre



Visite guidée interactive du jardin en compagnie d’une médiatrice et d’une botaniste.

Jardin sur table, avec des livrets en braille et gros caractères, découverte ludique des plantes du jardin.

Horaires des visites : 11h30 et 15h. Durée : 1 heure.

Jardin sur table, toute la journée.

Réservation conseillée pour les visites au 04 74 51 32 42. Fax: 04 74 51 30 93.

Egalement par mail: laurence.paris@cg01.fr

A la Croisée des musiques …

Dimanche 20 septembre à partir de 11h

Vielles, cornemuses, kabak kemane (violon courge de Turquie) …

Gestes et techniques de facture instrumentale

Le musée du Revermont vous invite à découvrir quelques secrets de fabrication et de réparation d’instruments traditionnels d’ici ou d’ailleurs. Raphaël Jeannin, Pascal Cranga, Mahmut Demir, luthiers et facteurs d’instruments invités par le musée, sont également musiciens et ponctueront leur présentation de quelques intermèdes musicaux.

Marché aux livres

Offrez-vous les éditions de la conservation départementale des Musées de l’Ain… des livres à petits prix !