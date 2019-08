Journées du Patrimoine en Midi-Pyrénées: mode d’emploi

« Rendre accessibles les oeuvres capitales de l’humanité au plus grand nombre » et « assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel » : telle est la mission première, et toujours d’actualité, du ministère de la Culture et de la Communication définie par André Malraux il y a 50 ans. C’est pour cette raison que la 26e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se déroule les 19 et 20 septembre 2009, est placée sous le thème: Un patrimoine accessible à tous. La restitution de sites prestigieux au public risque toutefois d’être insuffisante si elle n’est pas suivie d’efforts importants pour en faciliter l’accès, y assurer un accueil et une promotion efficientes, proposer aux visiteurs des programmes d’activités, d’animations et de mises en valeur de grande qualité.

Le thème 2009 de ces Journées a été l’occasion, en Midi-Pyrénées, de mobiliser davantage les propriétaires et les gestionnaires publics, privés et associatifs de monuments et de musées, afin qu’ils intègrent les personnes en situation de handicap dans leur politique de développement culturel. Cette

expérience préfigure la mise en application de la loi du 11 février 2005 qui fixe l’obligation d’accessibilité (au cadre bâti et à l’offre culturelle) aux personnes en situation de handicap.

En Midi-Pyrénées, bon nombre de structures, d’associations, de collectivités locales a profité de l’appui de la mission handicap de la Drac ou d’associations

représentatives de personnes en situation de handicap pour mettre en place, lors de ces Journées, visites ou animations adaptées aux différents types de handicap (auditif, mental, moteur et visuel).

MODE D’EMPLOI

– Guide régional du Patrimoine

La direction régionale des affaires culturelles édite un guide illustré de 28 pages recensant, pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées :

– les monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche ;- les ouvertures exceptionnelles et les premières participations ;

– les conditions de leur visite (horaires, conditions d’accès : tarifs, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.) ;

– les animations qui y sont organisées à la libre initiative de chaque propriétaire (visites guidées, concerts, expositions, démonstrations, etc.) ;

– des paragraphes spécifiques sur les circuits et animations ;

– une carte qui permet de situer les communes possédant un monument ouvert ou proposant des circuits ou des animations.

Ce guide est disponible dans les monuments ouverts, les offices de tourisme et syndicats d’initiative, les préfectures et sous-préfectures, le conseil régional et les conseils généraux, les CAUE, les Sdap et à la Drac Midi-Pyrénées.

– Allo “Journées du Patrimoine” : le standard régional A l l ô ”

La direction régionale des affaires culturelles assure une permanence téléphonique où chacun pourra trouver les informations nécessaires à son programme de visites.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 9 h 30 – 12 h / 14 h – 16 h 30 Tél: 05 67 73 20 20

Une ligne téléphonique est également à la disposition du public pour obtenir des informations sur le programme complet des Journées du patrimoine.

À partir du 15 septembre 2009 : 0 820 202 502 (0,09 €/minute)

– Les Journées du Patrimoine sur Internet

Le programme régional est disponible sur le site de la préfecture de la Haute-Garonne: www.haute-garonne.pref.gouv.fr

Le ministère de la Culture et de la Communication propose le programme national des Journées du patrimoine sur son site Internet. Des critères de sélection (par département et par ville) permettent à chacun d’organiser au mieux ses Journées. www.journeesdupatrimoine.culture.fr