Journées du Patrimoine: découvrir Toulouse “autrement”

Le 19 et 20 septembre prochain à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Toulouse et les guides professionnels vous proposent de découvrir le patrimoine toulousain avec un guide pour mieux connaître les grands monuments, les bords de Garonne ou porter sur la ville un regard différent appuyé sur des éléments insolites… Avec les visites à voir, à toucher ou à sentir, expérimentez des visites inédites destinées à tous et notamment aux personnes en situation de handicap.

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine ont lieu, tous les ans, le troisième week-end de septembre. Evénement culturel de la rentrée, ces journées témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. En 2008, elles ont enregistré plus de 12 millions de visiteurs. Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du patrimoine proposé aux visiteurs : parallèlement aux chefs-d’oeuvre de l’architecture civile ou religieuse, sont mis à l’honneur les témoins des activités industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine littéraire, fluvial ou militaire…

Les Journées du patrimoine 2009 ont pour thème « un patrimoine accessible à tous ! »

PROGRAMME

Samedi 19 septembre

10h – La visite à… VOIR

Visite accompagnée d’un interprète en langue des signes – durée environ 2 heures. Mieux comprendre la ville en observant son architecture, s’émerveiller devant les peintures, interpréter les sculptures ou déambuler dans les rues de Toulouse : participez à un tour d’horizon dépaysant à la découverte de Toulouse… RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole

15h – La visite à… SENTIR

Atmosphères olfactives dans la ville rose : durée environ 2 heures. De ruelles en jardins, fermez les yeux et laissez la ville se raconter par ses odeurs spécifiques… Une autre manière de découvrir Toulouse… RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole

15h – La visite INCONTOURNABLE

Les grands monuments de Toulouse : durée environ 2 heures. Du Capitole (hôtel de ville) avec ses salles d’apparat à la basilique Saint-Sernin, chefd’oeuvre de l’art roman, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ; de l’église des Jacobins, maison mère des Dominicains et son extraordinaire architecture à l’hôtel de Bernuy, témoin de l’âge d’or toulousain : l’essentiel de ce que vous devez connaître sur le patrimoine toulousain. RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole

Dimanche 20 septembre



10h – La visite à… TOUCHER

Toulouse du bout des doigts : durée environ 2 heures. Bâti et décors, de briques et de pierres, de métal, de fonte ou de bois, la ville se révèle dans une diversité étonnante. Pour parcourir la ville autrement. RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole

11h – La visite… AU BORD DE L’EAU

Sur les bords de Garonne : durée environ 2 heures. Tout en bénéficiant d’une vision panoramique, vous découvrez combien la Garonne a été déterminante dans l’histoire de Toulouse, les nombreuses activités qu’elle a engendrée, du pêcheur de sable aux hôpitaux, les inondations qui ont marqué la mémoire collective mais aussi la grande variété architecturale des superbes ponts qui permettent de la franchir. RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole

15h – La visite INCONTOURNABLE

Les grands monuments de Toulouse : durée environ 2 heures. Du Capitole (hôtel de ville) avec ses salles d’apparat à la basilique Saint-Sernin, chef-d’oeuvre de l’art roman, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ; de l’église des Jacobins, maison mère des Dominicains et son extraordinaire architecture à l’hôtel de Bernuy, témoin de l’âge d’or toulousain : l’essentiel de ce que vous devez connaître sur le patrimoine toulousain. RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole

17h – La visite INSOLITE

Toulouse secrète ou la ville méconnue : durée environ 2 heures. Un cavalier sculpté, une femme adulée, un artiste inspiré, une tour découronnée, un mari trompé, un monument caché, une ancienne fabrique, un gâteau inédit… une vision inédite de Toulouse que vous découvrez autrement. RV et inscription : office de tourisme – donjon du Capitole.

INFOS PRATIQUES

Les guides de l’Office de Tourisme seront également présents :

– au Palais de Justice pour vous faire découvrir la crypte archéologique et évoquer le château des Comtes de Toulouse – Samedi 19 septembre de 14h00 à 17h00 (accès gratuit),

– à la préfecture de la Haute-Garonne pour vous faire découvrir l’ancien Archevêché, bâtiment du XVIIe siècle, avec la cour d’honneur, les salons et le parc le samedi de 14h à 18 h et le dimanche de 13h30 à 16h30 (accès gratuit).

Pour connaître l’ensemble des visites proposées dans la ville à l’occasion des Journées du patrimoine, merci de vous reporter au guide édité par la Direction Régionale des Affaires Culturelles ou sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr

– Tarif unique pour toutes les visites : 3 euros.

– Vente des billets : à l’Office de Tourisme ou sur place auprès des guides

– Programme disponible sur www.toulouse-tourisme.com

Réservation : Office de Tourisme de Toulouse – Bureau des guides & service réceptif

Donjon du Capitole – 31000 Toulouse

Tél : + 33 (0) 5 61 12 13 14 ou 33 (0) 5 61 11 02 22 – Fax : + 33 (0) 5 61 12 13 15 ou 33 (0)5 6123 74 97

Email : Contact ou Contact

www.toulouse-tourisme.com