Journées d’information: « Accompagner mon fils ou ma fille dans sa vie affective et sexuelle »

« Comment porter un regard positif sur la vie affective et sexuelle de mon enfant? Mon fils, ma fille me dit qu’il est amoureux : comment réagir ? Comment dialoguer avec les établissements sur cette question ? ». Nombreux sont les parents qui se sont déjà posés ces questions. C’est pour leur venir en aide que l’OCH (Office Chrétien des personnes handicapées) organisera deux journées d’échanges et de réflexion sur ce thème les samedi 10 janvier et 21 mars à Paris.

Destinées aux parents d’un jeune ou d’un adulte malade ou en situation de handicap (moteur, mental, sensoriel ou psychique), ces journées permettront aux participants d’échanger, de se former et de se renseigner auprès de professionnels du droit, de l’anthropologie, de la sexologie et de l’éducation.

Pratique

Samedi 10 janvier 2015 et samedi 21 mars 2015

Lieu : Accueil Barouillière

14 rue Jean-Baptiste de la Salle

75006 Paris

(Métro Vaneau ou Duroc)

Contact et inscriptions : Laure Templier ltemplier@och.fr ou 01 53 69 44 30

Plus d’infos sur : http://och.fr/evenement/413159