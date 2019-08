Journée SOS Stage

L’AFIJ facilite l’accès aux stages de cursus pour les étudiants franciliens ne disposant pas d’un environnement porteur et d’un relationnel favorable à l’obtention de stages. L’AFIJ organise, avec le soutien de la Mairie de Paris, deux journées « SOS Stage » :

– Le 3 février de 13h à 17h Maison des Initiatives Etudiantes, 50 rue des Tournelles – 75003 Paris.

– Le 10 février 2011 de 10h à 18h, Espace Charenton – 327, rue de Charenton – 75012 Paris. Entrée libre et gratuite

Elles permettront d’une part aux jeunes de proposer directement leurs candidatures aux recruteurs (entreprises, associations, collectivités locales etc.) et d’améliorer leurs techniques de recherche de stage. D’autre part, elle offrira aux recruteurs la possibilité de diversifier leur recrutement de stagiaires en leur proposant de rencontrer des profils variés et qualifiés

Cinq espaces pour optimiser l’offre, la demande et la recherche de stages :

1. Un espace d’accueil et d’orientation des étudiants « en recherche de stages »,

2. Un espace recruteurs où une vingtaine de grandes entreprises, PME, associations, etc. proposeront des offres de stages et dialogueront avec les jeunes. Parmi elles : 42 CONSULTING, AFIGEC, ALINEA, ARROWS ECS, AXERIA VIE, BOENOUVO, GROUPAMA SA, GROUPE ARES, GROUPE GENERAL FINANCE, GROUPE TEP, IPSOS France, KILOUTOU, MINISTERE DE LA DEFENSE, MIXING CLUB, RAZEL, REGUS, VEOLIA PROPRETE, VIVIWARE …

3. Un espace formation collective à la recherche de stages proposant en particulier le module collectif AFIJ sur le thème de la recherche active d’un stage,

4. Un espace entretien individuel où les chargés de mission de l’AFIJ recevront les étudiants sur la base d’un questionnaire spécifique d’entretien.

5. Un espace offres de stages où l’AFIJ affichera des stages d’entreprises et d’associations.