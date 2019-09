Journée Régionale “Education, santé, environnement” à Lyon le 31 mars

études en font le constat. En effet,

les pratiques en matière d’environnement (transport, déchet, eau…) ont des répercussions à court ou long terme sur la santé (et inversement). Ce lien pose directement la question de l’approche éducative pour faire évoluer ces pratiques.

Les acteurs de l’éducation/ promotion de la santé [EPS] et de l’éducation à l’environnement vers un développement durable [EEDD] ont des valeurs et des démarches communes. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de se rapprocher pour réfléchir ensemble aux moyens d’action, en créant notamment le Pôle thématique régional «Education, santé et environnement »

en septembre 2010. Il est coordonné conjointement par le GRAINE Rhône-Alpes et l’IREPS Rhône-Alpes.

La première action de ce Pôle est l’organisation d’une journée régionale d’échanges le 31 mars 2011 pour construire un langage commun et repérer les démarches éducatives pour lier éducation et environnement en évitant une approche par les risques ou la culpabilisation.

Cette journée sera l’occasion le matin de clarifier les représentations, interactions et complémentarités entre les acteurs. L’après-midi, les ateliers permettront d’échanger sur les pratiques pédagogiques à partir de présentation d’expériences et de définir des pistes d’action.

Cette journée gratuite s’adresse en particulier aux professionnels de l’éducation à l’environnement, de l’éducation pour la santé, de l’éducation populaire et de l’Education Nationale.

Elle est co-organisée par un groupe de travail du Pôle thématique Education Santé Environnement sous la coordination du GRAINE Rhône-Alpes, de l’IREPS Rhône-Alpes et de l’ADES du Rhône.

Programme de la journée