Journée Régionale d’échanges : “Promotion de la Santé au travail”

L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Rhône-Alpes (IREPS) propose, avec l’appui de l’INPES, une journée d’échanges le 07 Avril à Lyon. Le lieu de travail peut constituer un espace créateur de lien social et promoteur d’épanouissement personnel. Mais c’est aussi le lieu où s’expriment des problématiques de santé collectives ou individuelle (consommation de produits psychotropes, stress, hygiène de vie…) parfois aggravées par les différentes contraintes liées à l’organisation et la production du travail.

La prise en compte de la santé des salariés pour le monde du travail est donc un enjeu de plus en plus important en termes de prévention des risques professionnels, d’amélioration de la qualité et des conditions de travail, de respect des dimensions réglementaires, de responsabilité de l’entreprise et de sa performance.

L’objectif de la promotion de la santé au travail étant de replacer le salarié au centre d’un projet de santé inscrit dans les réalités de l’entreprise, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Rhône-Alpes (IREPS) propose, avec l’appui de l’INPES, une journée d’échanges le 07 avril. Cette journée vise à :

– faciliter la connaissance mutuelle des acteurs intervenant dans le champ de la santé au travail,

– identifier les complémentarités et mettre en évidence les articulations possibles entre eux,

– poser les bases d’une culture partagée pour l’ensemble des ces acteurs en Rhône-Alpes.

La journée réunira les acteurs professionnels qui sont amenés à intervenir sur la question de la santé en milieu de travail : responsables d’entreprises du privé et du public, DRH, services de médecine et de santé au travail, CHSCT, représentant syndicaux, associations de santé au travail …

Cette journée d’échanges a été coconstruite par ARAVIS, Aides Alcool, ARS, AST Grand-Lyon, ANPAA, CIRDD Rhône-Alpes, DIRECCTE, OPCALIA, VTE et coordonnée par l’IREPS.

Lieu : Théâtre de la Nouvelle Générale, Complexe André Latreille

23, rue du Bourgogne, 69009 Lyon

Bus ligne : 2 – 20 -21 – 22 – 36 – 44 / Arrêt : Tissot

Prolongement Ligne B : Arrêt place Valmy