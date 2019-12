Journée portes ouvertes nationale Handi’chiens samedi 14 mai

Les quatres Centres d’Education de Chiens d’Assistance Handi’Chiens d’Alençon, de Bretagne, de Lyon et du Val de Loire ouvriront leurs portes le même jour, le samedi 14 mai, pour faire découvrir aux personnes handicapées, aux associations, aux médecins, aux professions paramédicales et au grand public, l’action d’Handi’Chiens au service des personnes handicapées moteur.

Des démonstrations de chiens d’assistance, des rencontres avec des personnes handicapées et leurs chiens, avec les éducateurs spécialisés mais aussi avec des bénévoles et des familles d’accueil qui témoigneront de leur engagement aux côtés d’Handi’Chiens, permettront à chacun de comprendre l’exceptionnel apport d’un chien d’assistance à un adulte ou un enfant privé de mobilité et à son entourage.

Association d’intérêt général, à caractère d’assistance et de bienfaisance, Handi’Chiens a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des personnes – enfants et adultes – atteintes d’un handicap moteur. Capables de répondre à 52 commandes (ramasser un objet, ouvrir portes et placards, allumer la lumière, aboyer sur commande…), les chiens Handi’Chiens favorisent l’autonomie et l’insertion sociale des personnes en situation de handicap, privées de mobilité. Ils apportent un soutien moral et affectif et aident ainsi à surmonter les difficultés de la vie au quotidien.

Handi’Chiens a besoin du soutien de tous pour poursuivre sa mission et pour que ses chiens d’assistance continuent d’apporter autonomie et joie aux personnes qui en ont besoin.

Chaque chien remis représente un coût de 13 000€ pour l’association.

En effet, bien que les chiens d’assistance aient été reconnus officiellement, en 2005, « comme une aide à la vie autonome et à l’intégration dans le milieu ordinaire », Handi’Chiens ne bénéficie à ce jour d’aucune subvention de l’Etat. Pour mener à bien sa mission, Handi’Chiens n’a donc d’autres choix que de compter sur la solidarité des bénévoles et la générosité du grand public, d’entreprises, de fondations, de clubs service, d’associations et de collectivités territoriales.

RENDEZ-VOUS CHEZ…

HANDI’CHIENS ALENCON

250 avenue du Général Leclerc

61000 ALENCON

Tél. : 02 33 29 51 26

handichiens.alencon@wanadoo.fr

HANDI’CHIENS BRETAGNE

ZA du Pont Camet

22800 SAINT BRANDAN

Tél. : 02 96 58 18 40

handichiens.bretagne@wanadoo.fr

HANDI’CHIENS LYON

649 avenue Bourgelat

69280 MARCY L ‘ETOILE

Tél. : 04 78 87 63 93

handichiens.lyon@wanadoo.fr

HANDI’CHIENS VINEUIL

Lieu dit « Les Luquelles »

41350 VINEUIL

Tél. :02 54 42 02 72

handichiens.vineuil@wanadoo.fr

Responsable du Centre :

Marie-Claude LEBRET

Responsable du Centre :

Hélène WAVELET

Responsable du Centre :

Maryse PEYTAVIN

Responsable du Centre :

Michel HEILIG