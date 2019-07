Journée portes ouvertes L’ADAPT Gironde Château Rauzé à Cénac le 11 juin 2009

Le 11 juin 2009, le Centre de médecine physique et de réadaptation L’ADAPT Château Rauzé à Cénac organisera une journée portes ouvertes. Ce centre, ouvert en 1969 par l’association nationale L’ADAPT, a été l’un des pionniers en France de la prise en charge des personnes cérébrolésées, et plus particulièrement des traumatisés crâniens. En lien étroit avec le CHU de Bordeaux, il reçoit des patients au sortir du coma dans son service d’éveil et de stimulation, puis les accompagne en rééducation et en réadaptation-réinsertion.

D’autres structures de L’ADAPT ont été crées en Gironde pour compléter la prise en charge de ces personnes : le centre d’aide par le travail Gaillan Richelieu à Floirac (travail protégé), le service mobile d’accompagnement médico-social (SMATC) et l’unité de réentraînement social (UEROS) à Bordeaux. C’est donc l’ensemble des structures de L’ADAPT Gironde qui seront présentées le 11 juin prochain.

Cette journée portes ouvertes intervient dans le cadre :

– du 80e anniversaire de l’association L’ADAPT (qui gère 50 établissements et services pour personnes handicapées en France) ;

– du 40e anniversaire du Centre Château Rauzé à Cénac ;

– et du 25e anniversaire du Comité de soutien à Château Rauzé, constitué de familles de blessés et qui contribue par des dons et des actions de sensibilisation à l’action du centre.

La journée portes ouvertes aura lieu de 10h à 17h. L’entrée sera libre.

Au cours de la journée, les visiteurs pourront prendre connaissance de l’action des différents services et rencontrer les professionnels.

A 12h, la nouvelle salle polyvalente, construite avec des dons du comité de soutien, sera officiellement inaugurée en présence de Madame le Maire de Cénac. L’inauguration sera suivie d’un apéritif. Les visiteurs pourront bénéficier d’un buffet sur place (organisé par le comité de soutien, la participation financière demandée étant au profit d’équipements pour le centre).

Des personnes cérébrolésées présenteront leurs œuvres (arts plastiques, musique, …). Des animations conviviales (notamment une tombola) seront également prévues.

Contact :

L’ADAPT/Gironde CMPR Château Rauzé 26, avenue du Rauzé 33 360 CENAC Tél: 05 56 20 71 65 E-mail: cenac@ladapt.net