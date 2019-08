Journée nationale des dys : une journée pour mieux comprendre les troubles dys

À l’occasion de la Journée nationale des dys qui aura dans toute la France le samedi 10 octobre, de nombreuses animations seront organisées tout au long de ce week-end dans toutes les régions et à destination de tous les publics : parents, enfants, enseignants, médecins, collègues, employeurs…

Objectif : Comprendre et accompagner les personnes souffrant de troubles dys, mais aussi sensibiliser un maximum de personnes à ces difficultés encore beaucoup trop méconnues.

Découvrez ici l’ensemble du programme : http://journee-des-dys.info/

Un trouble dys est un trouble cognitif (lié aux fonctions cognitives), développemental (présent à la naissance et tout au long de la vie) et spécifique – qui concerne un domaine de compétence particulier sans affecter les autres, bien que différents troubles dys puissent être associés chez une même personne. Ainsi les troubles dys peuvent toucher le langage oral (dysphasie), le langage écrit (dyslexie), le calcul et l’arithmétique (dyscalculies…), les gestes et fonctions visuo-spatiales (dyspraxie ou troubles d’acquisition des coordinations), l’attention et les fonctions exécutives (TDAH…), et la mémoire – trouble transversal qui peut toucher tous les dys.

Mais ce qui caractérise l’ensemble des troubles dys est également l’incompréhension qui règne autour d’eux. Et c’est finalement la première difficulté à laquelle sont confrontées les personnes souffrant d’un trouble dys, tant leur diagnostic est complexe à poser et tant leurs manifestations sont variables d’un individu à l’autre. En découlent parfois de graves conséquences : difficultés scolaires ou professionnelles, perte de confiance en soi, mal-être, isolement… Des répercussions pouvant conduire à une situation d’échec alors que dans de nombreux cas le simple fait d’identifier un trouble dys permet de le compenser en grande partie par une aide humaine, matérielle ou technologique, et de rendre ainsi la vie des personnes concernées un peu plus facile au quotidien.

D’où l’importance de faire connaître et reconnaître ces troubles par le plus grand nombre, parents, enfants, adultes, enseignants, éducateurs, assistantes maternelles, professionnels du corps médical… C’est justement l’objectif de la Journée nationale des Dys ! Parmi les différents troubles dys : la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie, le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)…