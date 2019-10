Journée nationale des dys du Rhône : Rendez-vous à Lyon

La Journée nationale des dys du Rhône 2019 sera organisée le 12 octobre à Lyon

La Journée nationale des dys du Rhône 2019 aura lieu le samedi 12 octobre à l’Hôtel de Région Lyon Confluence. Elle sera organisée par l’association Dystinguons-nous en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. À cette occasion de nombreuses animations seront proposées, ainsi que des stands et des conférences thématiques.

Parmi les différents sujets qui seront abordés au fil de la journée, on peut citer notamment :

– La connaissance du grand public sur les troubles Dys

– Le parcours de santé des porteurs de troubles Dys

– L’accompagnement dans la vie quotidienne (école, travail, loisirs…)

– Le transfert de la recherche sur le cerveau dans la connaissance des troubles Dys et de leur remédiation

– Une pièce de théâtre qui s’intitule « C’est de l’Or » : Entre émotions et découvertes des troubles Dys, rejoignez la famille Ward dans leur univers atypique, unique et singulier

– Une permanence juridique gratuite assurée par des avocats du Barreau de Lyon.

Cet événement festif et ludique s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, qu’ils aient ou non des troubles dys. L’entrée sera libre et gratuite.

Pour obtenir plus d’informations sur cet événement et consulter le programme détaillé, rendez-vous sur le site internet dédié : http://journee-nationale-des-dys-rhone.com