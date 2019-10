Journée nationale des aidants : Aider mais sans s’épuiser

La 10e Journée nationale des aidants abordera la question de la précarité

Le collectif Je t’Aide lance la 10e édition de la Journée Nationale des Aidants sur la thématique de la précarité des aidants. Celle-ci aura lieu le 6 octobre prochain et portera le slogan : “Aider ne devrait jamais rimer avec s’épuiser”.

Perte de revenus, manque de ressources, exclusion sociale, ou encore burn-out sont des situations bien trop souvent rencontrées par les 11 millions d’aidants en France, estime le collectif, après les avoir consultés.

« Les aidants ont voté pour que la précarité soit la thématique principale de la 10e Journée Nationale des Aidants, le 6 Octobre prochain », rapportent-ils. Cette journée sera l’occasion de s’informer, d’obtenir des conseils et des aides auprès de tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des aidants. Au-delà de ce rendez-vous national, ce sont toutes les régions qui vont célébrer cette journée de mobilisation au travers de centaines d’événements organisés partout en France. Le collectif rappelle également qu’une pétition a été lancée pour défendre l’avenir et la reconnaissance des aidants, il est possible de la consulter et de la signer sur le site : associationjetaide.org

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site dédié à la Journée des aidants : www.lajourneedesaidants.fr