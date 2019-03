Journée nationale de l’audition : JNA publie les résultats de son enquête

Le 14 mars 2019 est dédié à la Journée Nationale de l’Audition !

À l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, l’association JNA – association d’alerte et de plaidoyer agissant depuis 22 ans en France – lance une alerte aux pouvoirs publics et aux acteurs de la santé sur l’état de santé des jeunes.

Elle diffuse également les résultats de son enquête Ifop-JNA 2019 : « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? »

Réalisée dans le cadre de la 22e édition de la Journée Nationale de l’Audition du jeudi 14 mars 2019, cette nouvelle enquête a été effectuée auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, afin d’évaluer la place de l’audition dans l’hygiène de santé des Français.

« Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétante, surtout chez les jeunes dont les oreilles semblent de plus en plus brisées, commente l’association. Ils montrent également un écueil de la politique curative menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir. C’est pourquoi les experts scientifiques de l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour interpeller les pouvoirs publics et les Français sur l’état de la santé auditive des jeunes ».

Parmi les principales conclusions de l’enquête :

Les Français déclarent que bien entendre impacte leurs indicateurs de santé et de

dynamisme et notamment les jeunes :

– Ils font part de sentiments de fatigue, d’irritabilité, de lassitude, de perte de moral

et de difficultés d’endormissement au cours des 3 derniers mois mais

établissent peu le lien avec les gênes auditives vécues. Les jeunes en sont

particulièrement affectés.

– Ils indiquent des difficultés de compréhension de la parole dans toutes les

activités du quotidien à cause du bruit.

– Ils portent peu de protections contre le bruit et ne mettent pas en place les

bonnes pratiques pour préserver leurs oreilles du stress acoustique ;

– Ils ne consultent que lorsqu’ « il y a besoin » et ne voient pas la nécessité de

consulter en dehors (pas un réflexe santé) ;

– Porter des aides auditives lorsque nécessaire est une idée acceptée tant qu’ils

n’ont pas besoin de compenser une perte auditive.

Pour plus d’informations et pour consulter l’intégralité des résultats : https://www.journee-audition.org/