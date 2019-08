Journée nationale de l’audition jeudi 13 mars

A l’occasion de la Journée nationale de l’Audition, de nombreuses animations seront organisées dans toute la France jeudi 13 mars, autour du thème : « Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? Nos oreilles, une connexion au service de notre développement et de notre équilibre psychologique ».

« Lors de la Journée Nationale de l’Audition, l’association JNA, organisatrice des campagnes nationales de prévention, souhaite informer sur ces troubles méconnus que sont les acouphènes et l’hyperacousie. Officiellement 2 millions de Français en souffriraient mais on estime que 6 à 8 millions de personnes en sont affectées. L’écart s’expliquerait par le manque d’information sur ces pathologies ORL et la honte d’en parler.

Le Jeudi 13 mars 2014, à l’occasion de la 17e édition de la Journée Nationale de l’Audition, les Français vont tendre l’oreille pour entendre les messages de prévention et découvrir toutes les bonnes raisons de faire un contrôle de leur audition, commentent les organisateurs. Grâce à l’audition, l’Homme accède à la communication verbale. Par le verbe, il se construit socialement et intègre les savoirs. Toute gêne auditive vient enrayer ces mécanismes et peut entraîner le retrait social des individus. Or, la vie sociale est l’un des stimulis indispensables pour assurer le Bien Vieillir. Les troubles de l’audition prennent différentes formes et peuvent survenir à tout âge. Certains surviennent insidieusement, d’autres se font plus présents et déstabilisent la vie sociale et professionnelle de ceux qui en souffrent. Les acouphènes et l’hyperacousie sont de ces maux qui touchent de plus en plus de jeunes accros de musique amplifiée écoutée à haute dose et de surcroit, au-delà des normes recommandées par les fabricants de baladeurs mp3 ».

Plus d’infos sur : www.journee-audition.org